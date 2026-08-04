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Marica Di Giovanni

Marica Di Giovanni

GIORNALISTA

Classe 1997, Marica Di Giovani è una giornalista di spettacoli della redazione milanese dell’Adnkronos. Ha frequentato il master in Giornalismo e Giornalismo Radiotelevisivo di Eidos Communication.

Ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo con un’esperienza di un anno nella redazione di Leggo a Roma.

È arrivata in Adnkronos nel 2024 con la possibilità di svolgere il praticantato giornalistico, un percorso che le consente di approfondire il settore dell’intrattenimento e di confrontarsi anche con altre aree, come cronaca e società.

Segue principalmente anteprime, concerti e presentazioni di show televisivi, raccontando da vicino eventi e artisti del panorama culturale e dello spettacolo.

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giornalista spettacoli intrattenimento
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