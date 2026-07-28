È finalmente arrivata la resa dei conti a Temptation Island. Quel momento in cui le coppie che hanno animato maggiormente l'edizione si ritrovano sedute sul tronco davanti al falò del confronto finale. Nella puntata di ieri sera, la prima dei tre appuntamenti conclusivi, è stato il turno di Soraya e Cristian.

Lui, per tutto il percorso, agli occhi dei telespettatori è passato come il ragazzo 'vittima', quello dal 'faccino buono'. Lei, al contrario, è stata dipinta come la 'cattiva' pronta a voltare pagina tanto da avvicinarsi sempre di più al single Dimitri ignorando totalmente la presenza delle telecamere perché "io so che mi merito di più". Dopo due falò di confronto anticipati richiesti da Cristian, stanco di dover assistere all'evoluzione del rapporto tra Soraya e il tentatore, questa volta è stata lei che, dopo aver trovate le sue 'risposte', decide di affrontarlo perché "non ho nulla da temere". Ed è qui che prende il via uno dei confronti più accessi e discussi di tutta Temptation Island. Il pubblico si divide. Da una parte c'è chi continua a vedere in Cristian l'unica vittima della relazione; dall'altra, chi ascoltando il racconto della coppia, comincia a comprendere le ragioni che hanno spinto Soraya a comportarsi in quel modo.

Il confronto si è concentrato soprattutto sugli errori del passato e su quella 'dannata' maschera di Spiderman che, per quanto possa sembrare assurdo, è diventata quasi il simbolo della loro crisi. Un acquisto da 50 euro - cifra corretta poi da Cristian che ha precisato essere di 26 euro - per cui lui è stato più volte (tantissime volte) deriso e per cui, a detta di Soraya, non sarebbe nemmeno stato in grado di pagarsi l'affitto. "Mi hai umiliato", ha ripetuto più volte Cristian. E come dargli torto.

E forse la rabbia, il non sentirsi mai desiderata, ha portato Soraya a esagerare, per essere finalmente vista e ascoltata. E quando, nel corso del confronto, ha capito di avere la comprensione del conduttore, allora è sembrata acquisire sempre maggiore sicurezza, fino a lasciarsi andare a dei sorrisetti che sui social hanno fatto parecchio discutere. Alla fine, entrambi arrivano alla stessa conclusione e capiscono che tra di loro non c'è più amore. E considerando che la relazione è durata 1 anno e 8 mesi, dove, secondo Soraya, negli ultimi otto non c'è mai stato nemmeno un 'ti amo', allora sorge spontaneo chiedersi quanto fosse solido quel rapporto.

Spazio poi (di nuovo) ad Alessandra e Rosario. Lei al falò di confronto, rifiutato per due volte (la seconda perché lui era impegnato a cucinare al barbecue), aveva deciso di tornare a casa da sola perché non credeva più alle parole di lui. Lui però ha richiesto di incontrarla e lei ha accettato.

Lo sguardo soddisfatto di Rosario non appena l'ha vista arrivare sembrava già raccontare l'esito del falò. Il discorso è apparso come un copione già scritto e, alla fine, Alessandra ha deciso di concedergli una seconda (o forse decima) possibilità. Tornano insieme. Nonostante i tradimenti del passato, nonostante le mancanze di rispetto davanti alle telecamere, Alessandra alla fine cede. Una dinamica che ricorda la coppia formata da Iris e Andrea. Ma in fondo è uno dei copioni più ricorrenti: chi arriva a Temptation Island per mettere alla prova la relazione segnata da tradimenti finisce spesso per uscire mano nella mano con quella stessa persona che anche dentro il villaggio non si è risparmiata.

Sono tortati anche Gabriele e Sara. Lei l'aveva lasciato al falò di confronto scegliendo di uscire da sola perché aveva detto di aver bisogno di ritrovarsi, lontano da lui e dalle sue gelosie eccessive. Lui, incapace di accettare questa decisione, decide di scriverle una lettera. Un'epistola . Un romanzo. In cui tra le lacrime, disperate, promette di aspettare la sua "Saretta" anche per tutta la vita. Lei impassibile, continua a rispettare la sua decisione.

Per conoscere il destino definitivo tra Giovanni e Sabrina bisognerà attendere la puntata di questa sera. Ma quello mostrato ieri è già bastato per immaginare la conclusione del loro rapporto. Sabrina è apparsa come la liceale profondamente innamorata del ragazzo più popolare della scuola - il tentatore Lory - che non accetta un no come risposta. Lui, Giovanni, da 'bambino immaturo' - che ha bisogno della mamma per fare pure la valigia - sta uscendo dal programma in una posizione decisamente più favorevole. Lui era entrato nel programma per capire se Sabrina lo amasse davvero. Mentre lei aveva già la sua risposta ma la vacanza non l'ha rifiutata.

Il lieto fine, l'unico vero di questa stagione, quella tra Bernadette e Diamante. Insieme da 16 anni, lui era convinto di voler entrare nel programma per provare (giustamente) nuove esperienze. Poi però si rende conto che il suo cuore è già troppo (in senso positivo) pieno, occupato dall'unica donna che ama e che vuole al suo fianco, Bernadette. E allora, dopo aver fatto piangere anche Bisciglia, con un mazzo di rose e senza il bisogno di fare gesti plateali o corse disperate sulla spiaggia, raggiunge il villaggio delle fidanzate e se la riprende con un bonus: le chiede finalmente di sposarlo.