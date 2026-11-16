Intesa imprese-sindacati su rappresentanza e qualità del lavoro, Meloni: “Un traguardo storico”

Al termine di una lunga trattativa durata quasi 18 ore, è stata raggiunta un’intesa tra le principali organizzazioni sindacali e 13 associazioni di categoria su qualità del lavoro e rappresentanza. L’accordo interviene sulla misurazione e certificazione della rappresentatività delle parti sociali, sulla qualità delle contrattazioni collettive e sul rafforzamento delle retribuzioni, includendo anche meccanismi di adeguamento salariale all’inflazione e tempi certi per l’avvio dei rinnovi contrattuali. La sottoscrizione ufficiale dell’intesa è fissata per il 14 dicembre. “Un traguardo storico e un passo decisivo per le relazioni industriali, per rafforzare i salari e accrescere la competitività del sistema produttivo”, così ha definito l’accordo il Premier Meloni, che ha rivendicato la partecipazione del Governo nel percorso, sottolineando il rispetto dell’autonomia delle parti sociali, oltre al ruolo del Decreto Lavoro nel collegare il principio del salario giusto alla qualità della contrattazione. Meloni ha inoltre ringraziato il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, le organizzazioni sindacali e datoriali, confermando l’impegno del Governo nel sostenere il percorso avviato.

Il comunicato del Governo