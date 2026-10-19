Turismo: negli Usa The Countryside of Philadelphia si colora d'autunno, in visita sempre più italiani

La regione situata tra New York e Washington Dc è una meta per chi desidera esplorare gli Stati Uniti oltre i classici circuiti turistici

In autunno The Countryside of Philadelphia - la regione situata tra New York e Washington Dc, a meno di un’ora da Philadelphia - svela il suo lato più affascinante, trasformandosi nella meta perfetta per chi desidera esplorare gli Stati Uniti oltre i classici circuiti turistici. Complici i colori dell'autunno, che offrono l'incantevole spettacolo del foliage. E Autumn’s Colors è proprio il programma che in questo periodo, fino al 15 novembre, accoglie i visitatori con allestimenti dedicati al raccolto, spettacoli serali e molto altro. Tra questi, fino al 1° novembre le Illuminated Fountain illuminano il cielo con fontane danzanti e luci. Una novità di questa stagione è in programma il 23 ottobre, alle 20.15: una performance immersiva 'da brivido' che fonde il cinema muto classico con la musica dal vivo. Le scene del film horror Nosferatu verranno infatti proiettate sui getti d'acqua delle fontane, accompagnate dall'originale colonna sonora eseguita dal vivo dal primo organista Peter Richard Conte sul maestoso Longwood Organ, tra proiezioni suggestive e un finale spettrale.

Una zona, quella dell'hinterland di Philadelphia, che sempre di più richiama anche turisti italiani, come conferma Alicia M. Richie, nuova Executive director di The Countryside of Philadelphia: "L'Italia sta emergendo come mercato dalle crescenti opportunità per The Countryside of Philadelphia. Il numero di visitatori italiani è più che triplicato dal 2022, attirando quasi l'11% degli italiani in visita nella regione di Philadelphia. Questo dimostra la forza delle esperienze che offre The Countryside, come estensione di itinerari di valore da Philadelphia e dalla più ampia East Coast degli Stati Uniti".

"Molto importante - sottolinea - è che ciò che i viaggiatori italiani cercano si avvicina molto a quello che The Countryside of Philadelphia ha da offrire. Shopping, sightseeing, musei e attrazioni culturali, parchi nazionali e piccole città, ma anche le esperienze della campagna, sono tutti punti di interesse chiave per i visitatori italiani. Con la maggioranza dei turisti che pianificano i loro viaggi almeno un mese in anticipo, l'Italia rappresenta una grande opportunità per il proseguimento delle relazioni commerciali, un marketing targettizzato e una crescita internazionale di lungo periodo".

Cuore pulsante di questo paesaggio è la Brandywine Valley, che ospita la più alta concentrazione degli oltre 35 giardini dell'area metropolitana di Philadelphia ed è rinomata per i suoi borghi, le tenute d'epoca e i vigneti dove ammirare il foliage autunnale. Qui, i celebri Longwood Gardens, tra i più prestigiosi giardini botanici degli Stati Uniti, sono il punto di partenza per un itinerario autunnale, grazie ai numerosi appuntamenti che da soli valgono il viaggio. Nei giorni scorsi, ad esempio, hanno ospitato l'annuale Chrysanthemum Festival, un appuntamento in cui, all’interno delle serre storiche del Conservatory, oltre 20.000 crisantemi in fiore modellati a mano trasformano gli spazi in una galleria d'arte botanica, tra forme geometriche, spirali e sculture floreali. A dare il via ai festeggiamenti per Halloween, invece, è stato lo scorso weekend 'The Great Pumpkin Carve': una tradizione in cui oltre 70 zucche scolpite da artisti si illuminano nella notte, tra musica dal vivo, un 'labirinto stregato' e bancarelle di artigianato.

E gli appuntamenti autunnali proseguono. Per gli amanti del vino, tutti i fine settimana di ottobre fino al 1° novembre, la Chaddsford Winery - la più antica e grande azienda vinicola della Pennsylvania - ospita 'Adult Trick or Treat', quest'anno intitolato 'Ghost of the Grape: A Haunted Wine Walk Through Time', un itinerario guidato in cinque tappe, della durata di circa un’ora, che abbina i vini della cantina a dolci di stagione.

Per i giorni di pioggia, un’alternativa al chiuso è il Brandywine Museum of Art, lungo le sponde del fiume, che custodisce le opere della dinastia di artisti Wyeth, oltre a mostre temporanee. Qui, dal 14 novembre torna Holidays at Brandywine, una grande e storica esibizione di trenini elettrici, case delle bambole ed alberi decorati a mano con materiali naturali.

Ma anche per l'inverno, con l'arrivo del freddo, The Countryside of Philadelphia offrirà numerose occasioni, con allestimenti botanici, tradizioni storiche e festeggiamenti locali. Dal 20 novembre al 10 gennaio, i Longwood Gardens si trasformano con 'A Longwood Christmas', un'esperienza immersiva, punto di partenza per vivere a pieno la magia delle feste. Qui i visitatori possono passeggiare attraverso un tunnel illuminato da quasi 20.000 lampadine, ammirare imponenti alberi ornati di decorazioni e scoprire spettacolari allestimenti in tutti i giardini. La Music Room diventa un osservatorio astronomico dorato, mentre la Exhibition Hall si trasforma in una galassia mozzafiato adornata da composizioni di stelle di Natale. All'aperto, le fontane danzano al ritmo delle melodie natalizie più amate, mentre i trenini in miniatura sono l’attrazione perfetta per i più piccoli.

E non è tutto: la magia ai Longwood Gardens prosegue con 'Winter Wonder', una mostra stagionale che, dal 22 gennaio, trasforma le serre riscaldate in una colorata oasi al coperto dove sfuggire al freddo invernale e passeggiare tra esposizioni di palme esotiche, orchidee e fioriture di stagione, tra cui i papaveri blu dell'Himalaya. Tra fontane al coperto, sentieri immersi nel verde e diverse opzioni di ristorazione, 'Winter Wonder' è un rifugio di tranquillità.

A breve distanza dai Longwood Gardens, a Kennett Square si accoglie l’anno nuovo in modo originale. Conosciuta come la 'Capitale mondiale dei funghi', la regione circostante produce oltre il 60% dei funghi coltivati negli Stati Uniti. Questa cittadina celebra l'occasione con 'Midnight in the Square', con musica dal vivo, stand enogastronomici e intrattenimento. Con l'avvicinarsi della mezzanotte, un gigantesco fungo d'acciaio illuminato, alto 2,4 metri, viene calato da un'altezza di 24,4 metri per salutare il nuovo anno: una tradizione locale che regala un tocco divertente e originale ai festeggiamenti.

Oltre agli allestimenti botanici e alle tradizioni locali, la storia della regione rimane viva nelle dimore d’epoca. Dal 24 novembre al 30 dicembre, la Nemours Estate, un tempo residenza di Alfred I. du Pont, accoglie i visitatori con 'Noel at Nemours', un’esperienza ispirata all’eleganza e alla maestosità dei castelli francesi. Qui si possono scoprire le 77 camere della magione addobbate con decorazioni natalizie, esplorare lo storico chauffeur’s garage, e ammirare alcune aree dei giardini d’ispirazione francese della tenuta, decorati per le feste. Le performance musicali dal vivo all’interno della residenza aggiungono un tocco di fascino senza tempo, e le aperture eccezionali ogni sabato di dicembre rendono ancora più magico questo contesto.

Il viaggio continua al Winterthur Museum, Garden & Library, storica tenuta di 175 stanze ed ex dimora del collezionista e orticoltore Henry Francis du Pont, famosa per la sua collezione di arti decorative americane e per i suoi oltre 400 ettari di colline. Dal 21 novembre al 3 gennaio, la tenuta celebra la stagione delle feste con 'Yuletide', un evento che omaggia le più care tradizioni natalizie della famiglia du Pont. Gli ospiti possono entrare nella dimora per scoprire gli alberi di Natale decorati e gli addobbi natalizi, tra cui una casa di pan di zenzero modellata a immagine e somiglianza della tenuta e una casa delle bambole di 18 stanze con oltre 1,000 miniature. In venerdì e sabato sera selezionati, le Holiday Nights le Holiday Nights permettono di partecipare a tour della villa a lume di candela, accompagnati da proposte culinarie di stagione.

The Countryside of Philadelphia è l’organizzazione di brand marketing di Chester County Tourism che promuove The Countryside, valorizzando la Brandywine Valley della Contea di Chester. In collaborazione con Phlcvb, Chester County Tourism punta a far conoscere questo territorio anche ai visitatori internazionali.