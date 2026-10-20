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FIAT Topolino tra le migliori invenzioni del 2026 secondo TIME

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FIAT Topolino tra le migliori invenzioni del 2026 secondo TIME
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20 ottobre 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

FIAT Topolino conquista un importante riconoscimento internazionale entrando nella classifica Best Inventions of 2026 della rivista TIME.

La FIAT Topolino è stata selezionata nella categoria Design, grazie a un progetto che combina dimensioni compatte, semplicità di utilizzo e uno stile immediatamente riconoscibile.

Il premio valorizza una filosofia progettuale che punta a rendere la mobilità urbana più accessibile, senza rinunciare alla personalità. Topolino recupera infatti una denominazione storica di FIAT, reinterpretandola attraverso un veicolo completamente elettrico pensato per gli spostamenti quotidiani.

Le proporzioni raccolte, la carrozzeria dalle linee essenziali e le soluzioni dedicate alla praticità rappresentano gli elementi distintivi del modello. Particolarmente significativa la versione Dolcevita, caratterizzata da una configurazione aperta che richiama la tradizione automobilistica italiana.

FIAT Topolino: il riconoscimento TIME e il successo europeo

L'inserimento tra le migliori invenzioni del 2026 arriva in un momento particolarmente positivo per Topolino sul mercato europeo.

Secondo i dati comunicati da FIAT, il quadriciclo detiene la leadership europea nel proprio segmento dal 2025, confermata anche nel corso del 2026.

Tra i mercati più importanti figurano Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svizzera. In Francia, inoltre, Topolino ha conquistato la prima posizione a partire da luglio.

Un risultato che evidenzia l'interesse crescente verso veicoli elettrici compatti, progettati per affrontare il traffico cittadino con un approccio differente rispetto alle automobili tradizionali.

La selezione annuale di TIME prende in considerazione candidature raccolte attraverso la propria rete internazionale di giornalisti e un sistema di segnalazioni online.

Ogni prodotto viene valutato secondo quattro criteri fondamentali: originalità, efficacia, ambizione e impatto.

Per FIAT, il riconoscimento conferma il valore di un progetto che mette al centro la semplicità, trasformando un mezzo destinato alla mobilità urbana in un oggetto dal forte contenuto stilistico.

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