Due generazioni di supersportive Maserati si incontrano a Villa La Massa Excellence 2026, il concorso d'eleganza in programma dal 16 al 18 ottobre alle porte di Firenze. Protagoniste la leggendaria MC12 e una speciale Maserati GT2 Stradale Fuoriserie, realizzata per un collezionista e ispirata ai successi della vettura da competizione.

La Maserati GT2 Stradale Fuoriserie sfoggia una carrozzeria Blu Victory metallizzato, colore sviluppato per celebrare i titoli conquistati dalla MC12 nel Campionato Mondiale GT1. Sul tetto in carbonio opaco spicca un grande Tridente Bianco Pastello, tonalità ripresa dalla scritta Maserati sull'ala posteriore.

La personalizzazione comprende una tabella portanumero bianca con Tricolore italiano, scritta Italy e numero 33 rosso. Completano l'estetica i cerchi monodado nero anodizzato, mentre l'abitacolo propone rivestimenti in Alcantara blu e nera con cuciture a contrasto.

Maserati GT2 Stradale Fuoriserie: dalla MC12 alla sportiva da 640 CV

Il legame con la MC12 va oltre l'estetica. Nel 2004 la vettura segna il ritorno di Maserati nelle competizioni GT internazionali dopo 37 anni di assenza.

Tra il 2004 e il 2010 conquista 22 vittorie e 14 titoli, oltre a tre successi alla 24 Ore di Spa. Tra i protagonisti figura Andrea Bertolini, che ha firmato personalmente il vano motore della speciale GT2 Stradale.

Prodotta a Modena, la GT2 Stradale deriva dalla Maserati GT2 da competizione e utilizza il V6 Nettuno da 640 CV. Accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e supera i 320 km/h.

Aerodinamica, alleggerimento e soluzioni sviluppate nel motorsport ne sottolineano la vocazione sportiva.

Il programma Fuoriserie permette inoltre di personalizzare carrozzeria, materiali e finiture attraverso un percorso condiviso con i designer Maserati.