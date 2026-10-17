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Giustizia: Ostellari, "Il 98% di chi impara un mestiere in carcere non delinque più"

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17 ottobre 2026 | 16.33
Redazione Adnkronos
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Investire nel lavoro e nella formazione professionale durante l'esecuzione penale per favorire il reinserimento sociale e ridurre la recidiva. È l'obiettivo di un progetto nazionale da circa 280 milioni di euro destinato a detenuti e minori. "Il 98% di chi impara un mestiere all'interno di questo percorso, quando esce non delinque più". Lo ha detto Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia, all'8° Congresso di Meritocrazia Italia che si tiene a Roma il 16 e il 17 ottobre, illustrando l'iniziativa e il suo legame con il principio rieducativo dell'articolo 27 della Costituzione. Ostellari ha indicato 144 milioni di euro per i detenuti negli istituti penitenziari, 75 milioni per chi è in misura alternativa e 30 milioni per i minori. Il sottosegretario ha inoltre richiamato il peso economico di una giustizia efficiente, citando la riduzione dei tempi dei procedimenti civili da sei anni nel 2022 a tre anni e mezzo e il calo del 33% per quelli penali.

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