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Nasce il reato di partecipazione violenta a una manifestazione, cos'è e cosa prevede

La stretta nel 'decreto cortei', l'insieme di misure voluto dal governo per contrastare i fenomeni di violenza durante le manifestazioni dopo gli scontri nelle piazze degli ultimi giorni

Scontri a Milano - (Ipa)
Scontri a Milano - (Ipa)
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20 ottobre 2026 | 19.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nasce il reato di partecipazione violenta a una manifestazione. La stretta nel 'decreto cortei', l'insieme di misure voluto dal governo per contrastare i fenomeni di violenza durante le manifestazioni dopo gli scontri nelle piazze degli ultimi giorni.

Con il nuovo decreto, spiega la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social dopo il via libera del Cdm, "nasce un nuovo reato, la partecipazione violenta a una manifestazione, tradotto: se durante un corteo o una manifestazione ti unisci a un gruppo di cinque o più persone e ti metti a tirare pietre, petardi, bastoni, metti in pericolo la sicurezza di tutti, rischi fino a cinque anni di carcere e fino a 20mila euro di multa". "Se avevi il volto coperto - aggiunge la premier - o se hai ferito qualcuno la pena aumenta, e aumentano anche le pene per chi devasta in gruppo".

Le altre misure del decreto

Nel secondo punto del decreto legge, "applichiamo un principio semplice: chi rompe paga, e se chi rompe è un minorenne pagano i suoi genitori". "Come funziona? Se il danno è a un bene pubblico - una pensilina, un semaforo, una camionetta - il prefetto manda a casa l'ingiunzione di pagamento, se il danno è a un privato - una vetrina, un negozio, un'auto - il proprietario va dal giudice e ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Ci si potrà opporre, certo, ma intanto i genitori di quel ragazzo che si è divertito a spaccare tutto dovranno pagare, e chi ha subito il danno potrà rivalersi su tutto, sui beni di quella famiglia, anche sui soldi che lo Stato eventualmente le deve", dice ancora la premier.

"Terzo: i minorenni. Oggi per un ragazzo tra i 14 e i 18 anni lo Stato deve dimostrare ogni volta che era in grado di capire quello che stava facendo. Noi avevamo già approvato una norma che ribalta questo principio: si presume che fosse in grado di capire quello che stava facendo salvo prova contraria. Quella norma è in Parlamento, ma con il decreto di oggi diventa operativa immediatamente. E il fermo preventivo, che finora valeva solamente per gli adulti, si potrà applicare anche ai minorenni", spiega la presidente del Consiglio.

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