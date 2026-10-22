Schlein e Occhiuto domani a 'Myrta Confidential' su San Marino Rtv

Un confronto tra pubblico e privato, analizzando i principali scenari dell’attualità. Il ciclo di appuntamenti proseguirà venerdì prossimo con Ignazio La Russa, presidente del Senato, e con Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma e leader di Progetto civico Italia.

Elly Schlein e Roberto Occhiuto sono i protagonisti della seconda puntata di “Myrta Confidential”, il programma condotto da Myrta Merlino, in onda domani, in prima serata alle ore 21.00, su San Marino RTV (canale 550), diretta da Roberto Sergio, capoprogetto Paolo Alberti.

La segretaria del Partito Democratico e il presidente della Regione Calabria si raccontano, tra pubblico e privato, e analizzano i principali scenari dell’attualità, offrendo prospettive e spunti di riflessione sulle dinamiche che attraversano il Paese e il futuro. Il ciclo di appuntamenti proseguirà venerdì prossimo con Ignazio La Russa, presidente del Senato, e con Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma e leader di Progetto civico Italia, per un nuovo approfondimento sui temi più rilevanti della vita pubblica e istituzionale.