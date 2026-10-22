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Sondaggio Emg, centrodestra al 44% e centrosinistra al 43,1%. In calo Vannacci

Fratelli d'Italia primo partito con il 26%, segue il Pd al 20,5. In calo dello 0,9 Futuro Nazionale che scende al 5,6%. Il centro conta il 5,2%

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22 ottobre 2026 | 19.29
Mara Montanari
LETTURA: 1 minuti

Centrodestra al 44% e centrosinistra al 43,1. Sono i dati del sondaggio socio-politico di Emg per Linea Notte su Rai3 con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 22 ottobre. Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con il 26% dei consensi, guidando nel centrodestra davanti a Forza Italia (7,5%), Lega (7,3%), Noi Moderati (1,7%) e Sud chiama Nord (1,5%).

Nel centrosinistra il Pd della segretaria Elly Schlein si attesta al 20,5% seguito dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte all'11,6%. Alleanza Verdi Sinistra è accreditata del 5,6%, seguono Italia viva al 2,6%, Più Europa all'1,8% e altri (Progetto Civico, Psi) all'1 per cento. Fuori dai due schieramenti in calo dello 0,9% Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che scende al 5,6%. Il centro conta il 5,2% con Azione al 2,7%, Partito Liberaldemocratico all'1,8 e Ora allo 0,7. Per quanto riguarda la fiducia nel governo guadagna un punto percentuale portandosi al 36% dei giudizi positivi, quelli negativi sono al 64%.

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