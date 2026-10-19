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Sondaggio politico, Fratelli d'Italia primo partito ma campo largo vince

I dati del rilevamento Swg per il Tg La7

Schede elettorali - (Fotogramma)
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19 ottobre 2026 | 20.35
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

Fratelli d'Italia di Giorgia primo partito ma il centrosinistra vince di un soffio con Elly Schlein o Giuseppe Conte candidati a Palazzo Chigi. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto oggi, 19 ottobre, in caso di elezioni. Il rilevamento propone due scenari legati all'esito delle primarie: nel primo, il candidato presidente del Consiglio per il campo largo è Elly Schlein, segretaria del Pd. Nel secondo, è Giuseppe Conte, leader del M5S.

Lo scenario con Schlein candidata premier

Con Schlein candidata a Palazzo Chigi, il campo largo arriverebbe al 44,6%: Pd al 21,2%, M5S all'11,8%, Verdi e Sinistra al 6,4%, Italia viva al 2,4%, +Europa all'1,3% e altre formazioni a 1,5%. Il centrodestra si fermerebbe al 44%: Fratelli d'Italia otterrebbe il 29,7%, Forza Italia il 7,2%, la Lega il 5%, Noi Moderati e Sud chiama Nord arriverebbero all'1%. Fuori dai due blocchi, con effetti evidenti, rimarrebbero Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (5,6%) e Azione di Carlo Calenda (3,1%).

Lo scenario con Conte candidato premier

Quadro simile con Conte candidato presidente del Consiglio del centrosinistra. Il campo largo arriverebbe al 44,5%: Pd al 20,5%, M5S all'13,1%, Verdi e Sinistra al 6,5%, Italia viva al 1,9%, +Europa all'1,1% e altre formazioni a 1,4%. Il centrodestra arriverebbe al 44,1%: Fratelli d'Italia conquisterebbe il 29,8%, Forza Italia il 7,1%, la Lega il 5,1%, Noi Moderati l'1,1% e Sud chiama Nord arriverebbe all'1%. Fuori dalle coalizioni, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (5,4%) e Azione di Carlo Calenda (3,2%).

La ripartizione dei seggi

Con la nuova legge elettorale, che prevede il premio di maggioranza, alla Camera il centrosinistra avrebbe 214 deputati, mentre il centrodestra ne avrebbe 142. Al Senato, la maggioranza arriverebbe a 106 seggi e l'opposizione a 69.

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