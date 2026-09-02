circle x black
Cerca nel sito
 

Malattia di Parkinson, neurologo Stocchi:  "Nuova levodopa a rilascio modificato: meno somministrazioni e più controllo dei sintomi"

sponsor

02 settembre 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Una formulazione a lento rilascio con un'ingegneria farmaceutica molto interessante". Fabrizio Stocchi, neurologo, Università e IRCSS San Raffaele di Roma illustra le caratteristiche della nuova combinazione levodopa/carbidopa, per la cura del Parkinson, capace di unire un effetto rapido a un rilascio prolungato del farmaco. Un meccanismo che potrebbe ridurre il numero delle dosi quotidiane e mantenere più stabili i livelli di levodopa, con una significativa riduzione dei periodi "off" e delle fluttuazioni motorie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
parkinson
Vedi anche
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video
Al Niguarda si celebra 'Harry Potter', la cerimonia di smistamento nella Terapia intensiva neonatale - Video
Maupas co-conduttore a Venezia 83: "Sogno di fare il regista, spero di tornare con una mia creatura" - Video
Harry Potter compie 25 anni, a Londra piovono lettere per Hogwarts - Video
Legge elettorale, Boccia: "È incostituzionale" - Video
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Fine vita, voto in Veneto. L'attivista Luca Faccio: "Zaia non è 'portatore di morte', abbiamo diritto di scegliere"
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza