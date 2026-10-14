Welfare, Cuzzilla (Terna): "Trasmettere modelli è responsabilità grandi aziende"
Le parole dell'amministratore delegato I.W.S. e presidente Terna, in occasione del Global Welfare Summit 2026, giunto alla terza edizione
Le parole dell'amministratore delegato I.W.S. e presidente Terna, in occasione del Global Welfare Summit 2026, giunto alla terza edizione
"Viviamo in tempi in cui il welfare pubblico è messo molto sotto pressione da tematiche molto evidenti di tipo demografico e anche dalla difficoltà per i bilanci pubblici a far fronte a tutti i bisogni delle persone. Questo responsabilizza molto le aziende a intervenire su temi di welfare che non van...
"L'Italia è un paese eccezionale dal punto di vista demografico. Siamo tra i paesi dove si vive più a lungo al mondo, dove si fanno meno figli al mondo e quindi siamo tra i paesi più invecchiati al mondo. Questa differenza, questa nuova sfida demografica si intreccia con i bisogni delle persone e il ...