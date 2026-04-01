Lombardia, Guidesi visita imprese aderenti a bandi regionali

Guidesi visita aziende bresciane, focus su internazionalizzazione, filiere e cultura d'impresa
Prosegue l'iniziativa istituzionale dell’assessore allo Sviluppo economico nelle realtà produttive supportate dalla Regione
Prosegue l'iniziativa istituzionale dell’assessore allo Sviluppo economico nelle realtà produttive supportate dalla Regione
"Accesso a iniziative prima impenetrabili"
'Più esposte di altri per posizionamento trasversale ai diversi settori'
'Gioco di squadra pubblico-privato per rafforzare sistema economico e produttivo regionale'
L'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, con una serie di visite nel bresciano, ha incontrato le aziende che hanno aderito al bando regionale per il rafforzamento e lo sviluppo delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali, promosso e finanziato nell'ambito de...
Per le istituzioni e le aziende locali "momenti di dialogo sono fondamentali. Come Regione ci si pone l'obiettivo di aiutare le aziende, il lavoro e l'occupazione e per farlo è necessario conoscere i loro problemi, le esigenze e le proposte. È un gioco di squadra pubblico-privato" volto a per rafforz...
"Il dialogo con Regione Lombardia è stato determinante per accedere a iniziative che finora eravamo stati costretti ad accantonare. Oggi disponiamo di una maggiore capacità d'investimento per esplorare nuovi mercati che monitoravamo da tempo, riuscendo a posizionarci anche in quei Paesi che, fino a q...
"Questo bando aiuta la visibilità futura di questa eccellenza unica nel suo genere, ci ha permesso di dare una giusta illuminazione alla location e al cartellone esterno e di finanziare l'impianto di umidificazione e climatizzazione dell'ambiente, che mantiene l'umidità di cui hanno bisogno le barche...
"Presentarsi non come singola azienda ma come sistema, e dunque come filiera, fa tutta la differenza. Un'esperienza positiva provata al nostro interno, grazie al bando potrà essere condivisa con tutta la filiera, diventando un vantaggio per tutti". A dirlo Francesco Franzoni, amministratore delegato ...