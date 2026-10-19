circle x black
Cerca nel sito
 

Antonella Clerici commossa, l'annuncio in diretta: "È morto il marito di Giusina Battaglia"

La conduttrice ha aperto la puntata di 'È sempre mezzogiorno' con il triste annuncio

Antonella Clerici - È sempre mezzogiorno
Antonella Clerici - È sempre mezzogiorno
Segui Adnkronos su Google
19 ottobre 2026 | 14.43
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Antonella Clerici ha aperto la puntata di 'È sempre mezzogiorno' con un messaggio di affetto e vicinanza per Giusina Battaglia, che sta affrontando un grave lutto. Nel fine settimana è morto improvvisamente il marito della cuoca palermitana, presenza fissa del programma di Rai1 dal 2024.

La conduttrice ha voluto rivolgere un pensiero speciale alla collega, con la voce rotta dal pianto ha detto: "Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un grandissimo lutto, è venuto a mancare suo marito e il nostro pensiero va a lei e ai suoi figli che hanno dieci anni. Giusina ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene", queste le parole di Clerici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
annuncio morte marito Giusina Battaglia È sempre mezzogiorno Rai1
Vedi anche
Morte David Rossi, commissione d'inchiesta fa i nomi di due persone coinvolte - Video
Ex Ilva, operai bloccano l'aeroporto di Genova: "Le piste sono chiuse" - Video
Juve-Lazio, rissa tra tifosi bianconeri sugli spalti e la partita si ferma - Video
Caro carburanti, agricoltori in piazza a Firenze: "Non ci muoveremo da qui" - Video
Una Gioconda con doppia mastectomia, il murale a Milano per la Giornata contro il cancro al seno - Video
News to go
Milano, oltre 200 fermati per la guerriglia urbana: 80% sono minorenni
Schlein dice sì a Bonelli e Fratoianni: "Pd c'è per manifestazione unitaria"
Festa del Cinema di Roma, Bove: "Dopo l'arresto cardiaco ho imparato a fermarmi e capire come sto" - Video
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza