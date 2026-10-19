Antonella Clerici ha aperto la puntata di 'È sempre mezzogiorno' con un messaggio di affetto e vicinanza per Giusina Battaglia, che sta affrontando un grave lutto. Nel fine settimana è morto improvvisamente il marito della cuoca palermitana, presenza fissa del programma di Rai1 dal 2024.

La conduttrice ha voluto rivolgere un pensiero speciale alla collega, con la voce rotta dal pianto ha detto: "Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un grandissimo lutto, è venuto a mancare suo marito e il nostro pensiero va a lei e ai suoi figli che hanno dieci anni. Giusina ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene", queste le parole di Clerici.