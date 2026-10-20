E' Rai1 con 'Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia' a vincere la serata televisiva di ieri, lunedì 19 ottobre 2026. La fiction ha incollato davanti al video 3.355.000 spettatori, pari al 21% di share. Canale5, che ieri trasmetteva il 'Grande Fratello Vip', ha ottenuto un ascolto medio di 1.870.000 spettatori con uno share del 17.3%. Rai3, con 'Lo Stato delle Cose', ha interessato 1.075.000 spettatori con share al 7.6%, mentre Italia1, che ieri proponeva 'G20', è stato la scelta di 1.034.000 spettatori, con il 6.1% di share.

La7, con 'M – Il Figlio del Secolo' ha ottenuto un ascolto medio di 790.000 spettatori e il 4.8% di share mentre Tv8, con 'GialappaShow', è stato visto da 755.000 spettatori (share al 5.2%). Rete4, con 'Quarta Repubblica' è stato visto da 737.000 spettatori (share al 6.1%). Rai2, che ieri trasmetteva 'Formidabile!' ha intrattenuto 294.000 spettatori pari all’1.9%.

Nell'access prime time, Rai1 con 'Affari Tuoi' vince la sfida della fascia con 4.661.000 spettatori e il 22.6% di share. Canale5, con 'La Ruota della Fortuna' è stato la scelta di 4.392.000 spettatori, pari al 21.4%. Da segnalare l'ottima performance di 'Otto e Mezzo', che ieri ha ottenuto un ascolto medio di 2.057.012 spettatori e il 9,93% di share.