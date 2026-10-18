Questa sera, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con 'Che Tempo Che Fa', il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti della puntata saranno Antonella Clerici, al timone della nuova edizione di “The Voice Senior” e Fiorella Mannoia, che ha debuttato come nuova coach del programma, e attualmente in tour nei teatri italiani con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. Tra gli ospiti anche Walter Veltroni, Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, in occasione dell’anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma del documentario “L’assurda storia della Gialappa’s Band”, cui seguirà l’uscita nelle sale. Il nuovo film di Veltroni ripercorre la storia dei gialappi Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto dagli esordi sulle frequenze di Radio Popolare, attraversando 40 anni di satira, televisione e trasformazioni italiane.

Fazio ospiterà anche Milena Gabanelli, nelle librerie con il nuovo saggio “La resa dei conti – Inchiesta sull’Italia dei potenti e degli imbrogli contro la forza degli onesti”, scritto insieme alla giornalista Simona Ravizza. E ancora: Mara Maionchi; Orietta Berti; Renzo Piano, in occasione dell’uscita del saggio autobiografico “Tutto qui. La costruzione di una vita”, che lo vede in dialogo con il giornalista Francesco Merlo; il climatologo Luca Mercalli; Maurizio Scaltriti, vicepresidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca; Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala.