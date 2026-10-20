Dopo Parigi le 'icone' della danza in scena all'Opera di Roma, il gran gala firmato da Eleonora Abbagnato

Dopo il successo del debutto parigino, 'Icone della Danza', il gala ideato e diretto da Eleonora Abbagnato, approda il 26 ottobre (ore 20.30) al Teatro dell’Opera di Roma con una serata evento che riunisce alcune tra le più grandi stelle della danza internazionale. Étoile dell’Opéra National de Paris e attualmente direttrice del Corpo di Ballo e della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato firma un progetto artistico di respiro internazionale che celebra la grande tradizione del balletto e il dialogo con la contemporaneità. "Icone della Danza – dichiara Eleonora Abbagnato – nasce dal desiderio di riunire sullo stesso palcoscenico artisti di altissimo livello, provenienti dalle più importanti compagnie del mondo, per condividere con il pubblico la bellezza, l’emozione e la forza universale della danza. Portare questo gala al Teatro dell’Opera di Roma, dove dirigo il Corpo di Ballo e la Scuola di Danza, rappresenta per me una grande gioia e un momento profondamente significativo". Un appuntamento che celebra l’eccellenza del balletto attraverso un programma raffinato e spettacolare, capace di attraversare il grande repertorio classico e le creazioni dei più importanti coreografi contemporanei.

Sul palcoscenico si alternano interpreti di fama mondiale in una successione di pas de deux, assoli e creazioni memorabili firmate da maestri come Roland Petit, Marius Petipa, George Balanchine, Frederick Ashton, John Neumeier, Christopher Wheeldon, Angelin Preljocaj, Marco Goecke, Leonid Lavrovsky, Edwaard Liang, Ben Van Cauwenbergh e Jean-Christophe Maillot. Tra gli artisti protagonisti, Giacomo Castellana, Victor Caixeta, Matthew Golding, Osiel Gouneo, Lucia Lacarra, Maia Makhateli, Nicoletta Manni, Paul Marque, Sae Eun Park, Nikita Perotti, Giorgi Potskhishvili, Iana Salenko, Daniil Simkin. La serata si aprirà con 'La rose malade' di Roland Petit interpretata da Eleonora Abbagnato e Giacomo Castellana, sulle note dell’Adagietto della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler. Abbagnato danza poi con Osiel Gouneo ne 'La Dame aux camélias' di John Neumeier, su musiche di Fryderyk Chopin, e con Paul Marque nel pas de deux da 'Le Parc' di Angelin Preljocaj, sul Concerto per pianoforte n. 23 K. 488 di Wolfgang Amadeus Mozart. Presenti nel programma celebri pagine del repertorio come il pas de deux di 'Diamonds' di George Balanchine e la scena del balcone da Romeo e Giulietta di Leonid Lavrovsky, interpretati da Victor Caixeta e Maia Makhateli, il Grand Pas Classique con Nicoletta Manni e Paul Marque, Le Corsaire con Daniil Simkin e Iana Salenko che danza anche con Giorgi Potskhishvili in 'Flamme de Paris' - pas de deux con musiche di Boris Asaf'ev; e Don Chisciotte con Giorgi Potskhishvili e Sae Eun Park.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla danza contemporanea con Lucia Lacarra e Matthew Golding in 'Finding Light' di Edwaard Liang e 'After the Rain' di Christopher Wheeldon, Daniil Simkin in 'Les Bourgeois' di Ben Van Cauwenbergh. In chiusura Eleonora Abbagnato e Nikita Perotti in 'Cheek to Cheek' di Roland Petit, sulle musiche di Irving Berlin, seguito dal gran finale con tutti gli artisti della serata. Un brano particolarmente legato al percorso artistico di Abbagnato, che lo aveva studiato direttamente con Zizi Jeanmaire, storica interprete e musa di Petit. In coproduzione con Enpi Entertainment, 'Icone della Danza' si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione 2026. Una serata unica che celebra il talento, la bellezza e la forza universale della danza attraverso interpreti che hanno segnato la storia del balletto contemporaneo