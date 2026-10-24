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Ballando, Alessandro Matri vince la puntata e Massimo Ghini eliminato: la classifica

La classifica totale della quarta puntata del dance show di Rai1

La classifica - Ballando con le stelle
La classifica - Ballando con le stelle
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25 ottobre 2026 | 01.45
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Alessandro Matri e Giada Lini hanno vinto la quarta puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 24 ottobre, su Rai1. La coppia ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata. Al secondo posto della classifica generale - dopo i voti social - c'è la coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca, a chiudere il podio Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli.

Dopo la classifica generale, sono finite al ballottaggio la coppia formata da Anastasia Kuzmina e Jimmy Ghione, e quella di Massimo Ghini e Valentina Fiorini. La sfida tra le due coppie ha decretato la prima eliminazione della ventunesima edizione di Ballando con le stelle. A lasciare la gara di ballo è Massimo Ghini che ha ottenuto solo il 14% dei voti, resta quindi a Ballando con le stelle Jimmy Ghione, che ha ricevuto l'86% dei voti. Per Ghini non è stata usata la wild card. Risultato: eliminato.

I voti del tesoretto

I voti della giuria si sono sommati a quelli del tesoretto, diviso in tre. Francesca Fialdini ha assegnato la sua parte ad Alessandro Matri e Giada Lini, che dal sesto posto sono passati al primo con 73 punti. Simona Ventura lo ha invece assegnato a Eugenio Finardi a Rebecca Gabrielli, che dal decimo posto si sono piazzati al secondo posto con 64 punti. Rossella Erra, invece, ha deciso di darlo a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, ottenendo così il primo posto con 95 punti. Tutte le coppie di Ballando con le stelle torneranno in pista sabato prossimo per la quinta puntata dello show.

La classifica (prima dei voti social)

1. Ornella Muti e Pasquale La Rocca - 95 punti

2. Alessandro Matri e Giada Lini - 73 punti

3. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli - 64 punti

4. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice - 49 punti

5. Monica Guerritore e Luca Urso - 48 punti

6. Andy Diaz e Gioia Giovanatti - 44 punti

7. Manuela Moreno e Carlo Aloia - 41 punti

8. Alberto Ravagnani e Erica Martinelli - 40 punti

9. Anna Safroncik e Leonardo Lini - 37 punti

10. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti - 36 punti

11. Riccardo Rossi e Elisa Terrasi - 34 punti

12. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina - 26 punti

13. Massimo Ghini e Valentina Fiorini - 18 punti.

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