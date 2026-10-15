La compagna del rapper in una storia accende le candeline sulla torta poco dopo la mezzanotte: "Che tanto domani sarai ubriaco"

Fedez compie 37 anni oggi 15 ottobre. Il compleanno viene festeggiato via social dal rapper e la compagna Giulia Honegger poco dopo la mezzanotte.

Sul profilo Instagram, una foto di loro due e il piccolo Edoardo in bianco e nero: Giulia tiene in braccio il figlio, mentre Fedez - a torso nudo - scatta la fotografia con il telefono. 'Auguri amore mio', si legge in basso.

Poi la storia: un video in cui la stilista accende le candeline e scherza. "Fammele accendere tutte così le soffi", e tra le risate aggiunge: "Che tanto domani sarai ubriaco, non le soffierai mai".