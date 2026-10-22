Il film è l'adattamento internazionale del libro dello scrittore napoletano 'Tu, Mio', nel cast Sonia Ammar, Kolbjorn Skarsgard, Massimiliano Caiazzo, Laura Morante e Tim Roth

"Il romanzo di Erri De Luca è stato uno dei più belli che abbia mai letto. La sua purezza era straordinaria. Mi sono chiesto: come possiamo trasformarlo in un film? Il cinema, dopotutto, è un mondo estremamente concreto. Allo stesso tempo, però, la storia non riguarda solo l’amore. Parla anche del trauma della guerra". Così Bille August parla di 'Me, you' tratto dal romanzo 'Tu, io' di Erri De Luca (Feltrinelli Editore), presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Ambientato nel 1950 su una piccola isola Italiana di Ventotene, 'Me, You' (prossimamente nelle sale con Eagle Pictures), racconta la storia di Marco (Kolbjorn Skarsgard, figlio del celebre Stellan), un quattordicenne londinese, in vacanza con la famiglia, e del suo incontro con Caia (Sonia Ammar), una giovane donna ebrea rimasta orfana durante la Seconda guerra mondiale. Nel corso dell’estate, il loro legame si trasforma in un percorso di scoperta e crescita, toccando temi profondi come il trauma della guerra, la memoria e il passaggio dall’infanzia all’adolescenza. 'Me, You' è un ritratto lirico dell’innocenza, del primo amore e delle cicatrici indelebili lasciate dalla guerra.

"La storia, oltre ad essere un omaggio alla cultura italiana, parla soprattutto di innocenza e di vulnerabilità. La purezza del primo amore, la purezza della natura dell’isola, la purezza di un nuovo inizio dopo una guerra devastante, il desiderio di un mondo nuovo e migliore", ha concluso il regista danese. Il film, a cui hanno partecipato Laura Morante e Tim Roth, è una co-produzione Italia-Francia ed è stato prodotto da Eagle Pictures e Kador con Rai Cinema.