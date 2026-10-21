Festa del cinema di Roma, il ministro Giuli all'anteprima della serie 'Livatino'

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli e la moglie Valeria Falcioni hanno sfilato sul tappeto rosso della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma per assistere all'anteprima di 'Livatino - Il giudice e i suoi assassini', in onda su Rai1 il 9 e 10 novembre. A 36 anni dalla sua uccisione, la fiction riporta al centro la figura del giovane magistrato agrigentino che affrontò la criminalità organizzata con il rigore del proprio lavoro, perseguendo gli uomini delle cosche e colpendone anche i patrimoni, gli interessi economici e il potere sul territorio.