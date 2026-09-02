Una notte di musica e divertimento all’Arena di Verona con il Future Hits Live 2026 di Radio Zeta, il grande appuntamento dedicato agli artisti più amati dalle nuove generazioni. Uno dei luoghi più iconici della musica italiana trasformato in un enorme palcoscenico per la Generazione Zeta, riunendo alcuni dei nomi più importanti e rappresentativi del panorama musicale contemporaneo.

Il Future Hits Live, nato da un’idea dell’editore e presidente del Gruppo RTL 102.5 Lorenzo Suraci, è tornato per la sua quinta edizione con un cast particolarmente ricco e trasversale, capace di mettere insieme pop, urban, rap, dance e cantautorato.

­Sul palco dell’Arena si sono alternati: Settembre, Lorenzo Salvetti, Leo Gassmann, Prima Stanza a Destra, Faccianuvola e Promessa, quest’ultima con il volto coperto da cappuccio e occhiali da sole, accompagnata da un sound elettronico e illuminata da un fascio di luce.

A seguire G. Mineiro, vincitore del 'Radio Zeta Future Hits Live 2026 - Premio FIMI', nato dalla collaborazione tra Radio Zeta e FIMI. Il riconoscimento è stato assegnato per l’album È O G., risultato l’album di un artista italiano esordiente entrato più in alto nella classifica Top of the Music by FIMI/NIQ nel periodo compreso tra il 29 agosto 2025 e il 27 agosto 2026.

Quindi i Pinguini Tattici Nucleari, Tedua, Samurai Jay, Irama, Tonypitony, Angelina Mango, che ha proposto un medley dei suoi successi insieme a una nuova canzone. Sono saliti sul palco anche Alfa, Napoleone, Ariete, LDA e Aka 7even, Rrari dal Tacco, Ditonellapiaga, Mr. Rain, Gabry Ponte, Tredici Pietro, Bresh, J-Ax, Sayf, Nayt, Baby K, Serena Brancale insieme ai The Kolors, 22simba, Artie 5ive, Clara, Gaia, Merk & Kremont, Nerissima Serpe, Sangiovanni, Tommaso Paradiso e, per ultima, Anna Pepe.

Un cast generazionale e variegato, costruito per raccontare le diverse anime della musica italiana contemporanea e accompagnare il pubblico verso la nuova stagione musicale.

Le grandi sorprese della serata

Tra gli elementi più attesi del Future Hits Live 2026 ci sono state anche le sorprese annunciate per il palco dell’Arena.

A unirsi al cast sono stati infatti Marco Mengoni, che ha duettato con Angelina Mango, e i Pinguini Tattici Nucleari ad aprire la serata, due presenze capaci di ampliare ulteriormente il pubblico dell’evento e di creare un ponte tra le nuove generazioni e gli artisti ormai affermati nel panorama italiano.

Una conduzione a quattro

A guidare il pubblico attraverso la serata è stata, per la prima volta nella storia del Future Hits Live, una conduzione a quattro affidata a Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali.

Prima dell’inizio dello spettacolo, l’atmosfera è stata animata dagli speaker Simone Palmieri, Diego Zappone, Amelia Villano e DJ Alma, mentre all’esterno dell’Arena Niccolò Giustini e Cecilia Songini hanno seguito il red carpet, intercettando gli artisti prima del loro ingresso sul palco.

L’Arena di Verona ancora protagonista

Per il Future Hits Live 2026, l’Arena di Verona si è confermata ancora una volta una cornice speciale per la musica italiana.

Dopo aver ospitato il Power Hits Estate di RTL 102.5 il giorno precedente, che ha assegnato il premio del tormentone dell'estate proprio ai Pinguin Tattici Nucleari, l’iconico anfiteatro veronese è tornato protagonista con una serata dedicata alle nuove generazioni e ai loro artisti di riferimento.

Il risultato è stato un grande appuntamento di fine estate, pensato per salutare la stagione estiva e dare il via a un nuovo capitolo della musica italiana.