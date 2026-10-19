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Grande Fratello Vip, stasera nuova puntata: le lacrime di Valeria Marini e il primo amore di Carmen di Pietro

L'appuntamento è in prima serata su Canale 5

Cesara Buonamici, Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli - Gf Vip
Cesara Buonamici, Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli - Gf Vip
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19 ottobre 2026 | 13.08
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Stasera, lunedì 19 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip', il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Valeria Marini sulle montagne russe: le lacrime, la minaccia di abbandonare il programma, il ritorno sui suoi passi. Valeria sembra aver superato la crisi vissuta nell’ultima puntata, ma la Casa non le perdona alcuni suoi atteggiamenti. Stasera dovrà affrontare i suoi detrattori.

Sarà una serata ricca di emozioni: Carmen Di Pietro ha ricordato commossa il suo primo amore che non vede da 40 anni. Gf ha accolto il suo appello e stasera gli permetterà di incontrarlo. Lo riconoscerà? E Megan Ria potrà riabbracciare la mamma Linda. Insieme hanno affrontato anni difficili, cicatrici che solo il tempo ha potuto rimarginare.

Non uno, ma due televoti. Quello settimanale che vede protagonisti Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Valeria Marini deciderà il primo concorrente che rischia di essere eliminato. Un secondo televoto flash, completamente inaspettato, individuerà un nuovo candidato all’eliminazione. Come reagiranno i gieffini?

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