Il corridoio che era già illuminato

In collaborazione con 10M

Nelle ore che precedono la messa in onda delle edizioni serali dei notiziari italiani, il flusso di immagini provenienti dalle aree di crisi internazionale arriva sulle scrivanie dei desk esteri con una frequenza incalzante. Sequenze girate nei corridoi degli ospedali, riprese ravvicinate tra le macerie e veloci panoramiche di strade polverose vengono scaricate dai server, montate e mandate in onda in una manciata di minuti. La velocità di questa catena di montaggio informativa risponde a una precisa richiesta di immediatezza visiva, offrendo allo spettatore la sensazione di assistere in tempo reale allo svolgimento degli eventi sul campo.

Tuttavia, l'etica professionale del giornalismo e i codici deontologici codificati da organismi come l'Ordine dei Giornalisti impongono di distinguere nettamente tra la presenza fisica di una telecamera e l'oggettività del fatto documentato. Le regole di verifica sulle fonti visive prevedono infatti che ogni contributo video o fotografico raccolto in un teatro bellico venga sottoposto a un vaglio critico rigoroso: chi ha realizzato le riprese, quali vincoli di accesso aveva l'operatore e se la scena ripresa rappresenti un evento spontaneo o una sequenza predisposta per l'obiettivo.

L'accesso condizionato e la dinamica delle riprese di emergenza

La produzione delle sequenze video nella Striscia di Gaza avviene all'interno di un contesto operativo fortemente circoscritto. L'ingresso di troupe e reporter internazionali indipendenti è storicamente soggetto a rigide limitazioni di sicurezza e autorizzazione, con il risultato che la grande maggioranza del materiale visivo trasmesso dalle reti europee viene prodotta da operatori locali. Questi ultimi muovono le proprie telecamere in un ambiente controllato dalle autorità di governo di Hamas, che gestiscono i permessi di ripresa, gli accessi alle strutture sanitarie e i movimenti della stampa.

Quando la lente dell'obiettivo inquadra un corridoio ospedaliero perfettamente illuminato o un gruppo di soccorritori che muove una barella lungo una traiettoria studiata a favore di camera, l'osservatore esperto riconosce le caratteristiche formali di una produzione e non quelle di uno scatto improvvisato. Cartelli stampati con cura, tempistiche di azione coordinate e punti di vista posizionati esattamente all'ingresso delle strutture indicano la presenza di un'organizzazione logistica che precede l'arrivo dei feriti o la registrazione dell'evento, orientando la narrazione visiva verso precisi standard di impatto emotivo.

Il caso Al-Ahli e l'impatto delle prime immagini sui notiziari

Il corto circuito tra la rapidità della trasmissione televisiva e il rigore della verifica si è manifestato in modo evidente in occasione dell'esplosione presso l'ospedale Al-Ahli a Gaza. Nel volgere di pochi minuti dalla diffusione delle prime sequenze visive, i principali telegiornali nazionali hanno aperto le loro edizioni rilanciando la versione delle autorità locali, secondo cui un attacco aereo aveva provocato la distruzione della struttura ed enormi perdite umane. Come riassunto nelle ricostruzioni di Sky TG24 sul bombardamento dell'ospedale Al-Ahli, le cifre di oltre 400 vittime diffuse dal Ministero della Sanità gestito da Hamas sono entrate immediatamente nel flusso informativo primario senza una previa verifica sul campo.

L'adozione immediata di quella cornice narrativa, veicolata da immagini drammatiche montate a ritmo serrato, ha dimostrato come la suggestione visiva possa scavalcare la prudenza giornalistica. L'esigenza di coprire lo spazio della notizia ha prevalso sulla necessità deontologica di contestualizzare l'origine della fonte e i limiti materiali della rendicontazione iniziale.

Alt text: Studio televisivo per la trasmissione di notiziari con telecamere e riflettori da ripresa

Link: https://unsplash.com/it/foto/una-stanza-con-una-macchina-fotografica-e-attrezzature-qhamVJdrkRs

Le verifiche tecniche e il riscontro delle evidenze materiali

Nelle settimane successive all'evento, una serie di indagini tecniche indipendenti e di analisi condotte da testate e organizzazioni internazionali ha progressivamente smontato la narrazione visiva iniziale. L'esame dettagliato del cratere d'impatto, delle tracce di bruciatura nel parcheggio dell'ospedale e dei danni strutturali agli edifici circostanti ha evidenziato una netta sproporzione rispetto agli effetti tipici di un munizionamento aereo pesante.

Come riportato nelle indagini di approfondimento della BBC sui filmati diffusi dall'ospedale Al-Ahli, la sequenza video circolata globalmente ha costituito la base di prova primaria, mentre le forze di sicurezza locali hanno presidiato immediatamente la zona dell'impatto senza mostrare frammenti o resti di ordigni attribuibili a un'azione esterna. Questo comportamento ha precluso una perizia sul campo immediata, lasciando ai media occidentali unicamente il materiale filmato preventivamente selezionato.

La discrepanza tra il materiale visivo e la realtà dei danni

L'applicazione rigorosa dei metodi d'indagine sulle immagini impone di incrociare le riprese aeree con le misurazioni fisiche dei luoghi, pur tenendo conto dell'impossibilità per gli analisti indipendenti di effettuare un sopralluogo diretto sul posto e dell'assenza di resti di ordigni resi pubblici. Nel caso specifico dell'esplosione nel cortile del complesso sanitario, le analisi dei rilievi satellitari e le valutazioni peritali sugli esplosivi indicano che la traiettoria e la potenza del punto d'impatto appaiono compatibili con il fallimento di un vettore lanciato dall'interno della Striscia di Gaza.

Le conclusioni contenute nel rapporto di Human Rights Watch sull'esplosione all'ospedale Al-Ahli hanno evidenziato come i danni visibili e l'estensione dell'area colpita siano risultate coerenti con l'impatto di un razzo di fabbricazione artigianale palestinese, pur sottolineando l'assenza di prove definitive in assenza di perizie sul campo. L'organizzazione ha inoltre evidenziato come la cifra di 471 morti diffusa dalle autorità locali fosse palesemente fuori scala e priva di riscontro con i danni materiali documentati, mettendo a nudo i rischi legati all'uso propagandistico delle riprese d'emergenza.

Alt text: Dettaglio ravvicinato della lente di un obiettivo per riprese video e fotografia giornalistica

Link: https://unsplash.com/it/foto/un-primo-piano-dellobiettivo-di-una-fotocamera-sul-braccio-di-una-persona-OVDRAVoeqQc

Educare lo sguardo dell'utente alla verifica delle immagini

Il compito dell'informazione professionale e degli organismi di garanzia della categoria non si limita alla rettifica degli errori commessi a caldo, ma riguarda l'educazione del pubblico alla lettura critica dei linguaggi audiovisivi. Così come il cittadino italiano ha imparato nel tempo a riconoscere le tecniche di persuasione e la costruzione scenica degli spot elettorali, allo stesso modo deve essere fornito degli strumenti concettuali per interrogarsi sulla genesi di un contributo video girato in un teatro di guerra.

Chiedersi chi stia impugnando la telecamera, quali siano i margini di manovra dell'operatore e se la luce che illumina un corridoio ospedaliero sia il frutto di un'illuminazione d'emergenza o di un set allestito non significa sminuire la tragedia dei civili o il lavoro dei reporter. Si tratta, al contrario, di riaffermare il principio deontologico secondo cui la verità di un fatto non coincide con l'effetto visivo di una ripresa, restituendo alla professione giornalistica la sua fondamentale funzione di vaglio, dubbio e verifica imparziale sul campo.