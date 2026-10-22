Dal 3 dicembre, Nexo Studios e Acontracorriente presentano 'Il Re dei Re. La più grande storia mai raccontata', il kolossal d’animazione alla scoperta della vita di Gesù in un viaggio straordinario tra avventura e spiritualità. 'Il Re dei Re. La più grande storia mai raccontata', diretto dal regista coreano Seong-ho Jang, autore della sceneggiatura insieme a Rob Edwards, è stato campione d'incassi con oltre 80 milioni di dollari al botteghino. Negli Stati Uniti d’America è uscito nel 2025 ed è stato un successo travolgente poi diffusosi in tutta Europa. Il film è ispirato a "The Life of Our Lord”, il racconto che Charles Dickens scrisse per i suoi figli e che leggeva loro ogni anno come tradizione natalizia. L'opera era rimasta inedita per volontà dello scrittore e venne pubblicata solo nel 1934, a più di sessant'anni dalla sua scomparsa.

Protagonisti sono Charles Dickens, suo figlio Walter e l'inseparabile gatta Willa proprio nei giorni della messa in scena del Canto di Natale. Tutto comincia quando Dickens narra al piccolo Walter la storia più grande mai raccontata: é così che quando quella che sembrava una semplice favola della buonanotte si trasforma in un viaggio destinato a cambiargli la vita. Trasportato dalla sua vivida immaginazione, Walter si ritrova a camminare a fianco di Gesù, assistendo ai suoi miracoli e condividendone le prove. Accompagnato dalla curiosa Willa, il giovane protagonista vive un'avventura straordinaria che gli permetterà di guardare a quel racconto con occhi nuovi ed entusiasti.

Le prevendite apriranno dal 12 novembre e l’elenco delle sale sarà presto disponibile su nexostudios.it e su ilredeirefilm.it. Il prestigioso vocale hollywoodiano (Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Roman Griffin Davis, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker e Ben Kingsley) troverà il suo corrispettivo nella versione italiana nelle voci di Maurizio Merluzzo (doppiatore e content creator con oltre 3 milioni di follower sui social) nel ruolo di Gesù e di Francesco Pezzulli (voce italiana di Leonardo di Caprio) nel ruolo di Charles Dickens oltre che di Gabriele Sabatini, Antonio Sanna, Chiara Colizzi, Luca Ward, Francesco Prando, Stefano De Sando, Paolo Marchese e del giovane Valeriano Corini.

Il film d’animazione fa parte del progetto de “I Misteri della Fede di Nexo Studios”, la stagione cinematografica dedicata all’esplorazione della spiritualità, della relazione tra l’uomo e il divino e del senso profondo dell’esistenza. 'Il Re dei Re. La più grande storia mai raccontata' sarà disponibile per l’organizzazione di matinée scolastiche al cinema. Grazie alla collaborazione con Keaton, gli insegnanti potranno prenotare una proiezione su misura attraverso la piattaforma keaton.eu, scegliendo la sala cinematografica più comoda per l’istituto e ricevendo i materiali didattici per l’approfondimento in classe. I Misteri della Fede di Nexo Studios è distribuito in Italia in collaborazione con i media partner Avvenire, Famiglia Cristiana, Gruppo Editoriale San Paolo e con RTL 102.5 come Radio Ufficiale.