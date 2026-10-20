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Inchingolo (Gruppo Fs): "Presentare lo spot Fs è motivo di grande orgoglio, racconta la nostra storia"

Il vicedirettore Generale Corporate all'iniziativa delle Ferrovie dello Stato

Giuseppe Inchingolo - (Foto Adnkronos)
Giuseppe Inchingolo - (Foto Adnkronos)
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20 ottobre 2026 | 07.36
Redazione Adnkronos
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“È un motivo di grande orgoglio per il Gruppo Ferrovie dello Stato presentare oggi alla Festa del Cinema di Roma questo spot che racconta un po' della nostra storia, la storia di Fondazione”. Lo ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate Gruppo FS nel corso della presentazione del nuovo spot di Ferrovie dello Stato presso la Festa del Cinema di Roma.

“Una storia - ha affermato - che racconta i nostri primi passi, dalla ferrovia della Napoli-Portici fino ad arrivare ai meravigliosi treni iconici che abbiamo voluto mostrare in questo video per raccontare appunto da dove sono partite le ferrovie e dove sono arrivate. Un passaggio storico che si lega di fatto anche alla storia del Paese, perché le Ferrovie raccontano la storia di come i territori si sono uniti, di come si sono accorciate le distanze, di come si sono create nuove opportunità. A noi piace dire che abbiamo contribuito in modo importante a costruire l'Unità d'Italia e stiamo continuando a farlo anche oggi con l'alta velocità. Quindi rappresentare questo passato proiettato con il futuro fatto di innovazione, tecnologia e velocità ci sembra un'operazione importante”.

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Festa del Cinema di Roma Gruppo Ferrovie dello Stato alta velocità
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