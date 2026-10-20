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Nasce un fondo da 100 milioni per finanziare le produzioni audiovisive in Italia: l'annuncio al Mia 2026

Nella seconda giornata del Mercato Internazionale Audiovisivo è stato presentato un nuovo strumento finanziario pensato per supportare le produzioni cinematografiche e televisive e favorire l'accesso al credito delle imprese del settore.

Nasce un fondo da 100 milioni per finanziare le produzioni audiovisive in Italia: l'annuncio al Mia 2026
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20 ottobre 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un fondo da 100 milioni di euro per sostenere e finanziare le produzioni audiovisive in Italia. È l'annuncio che arriva dalla seconda giornata del MIA, il Mercato Internazionale Audiovisivo, dedicata all'European Investment Hub. RP1 Holding e MCT Credit Solutions hanno infatti lanciato One Media Capital Fund, un nuovo strumento finanziario pensato per supportare le produzioni cinematografiche e televisive e favorire l'accesso al credito delle imprese del settore.

L'iniziativa è stata presentata nel corso della conferenza 'New Capital, New Opportunities' da Mauro Martani, ceo di RP1 Holding, Raj Singh, ceo di MCT Credit Solutions, e Stephen Saltzman, partner e head of the International Entertainment Group di FieldFisher.

Il fondo nasce per rispondere alle esigenze di liquidità delle produzioni audiovisive lungo tutte le fasi di realizzazione dei progetti, mettendo a disposizione strumenti di finanziamento complementari al credito bancario tradizionale. L'obiettivo è favorire un accesso alla finanza più efficiente e specializzato, accompagnando lo sviluppo delle opere e liberando risorse da destinare a nuovi investimenti. Il progetto è stato ideato e sviluppato dalle società del gruppo RP1, Start One Media Funding, +One e PayOne, che hanno maturato competenze nella produzione audiovisiva, nella consulenza industriale e nella gestione degli incentivi, compreso il tax credit cinematografico.

Il tema del finanziamento dell'audiovisivo è stato al centro anche del panel 'Equity & Growth Capital: Investing in Creativity, IP and Long-Term Value', che ha riunito fondi di investimento, consulenti finanziari e manager del settore per analizzare il ruolo crescente del capitale privato nello sviluppo dell'industria dei contenuti. Tra i partecipanti Christopher Woodrow, founder e chairman di Media Capital Technologies-MCT Credit Solutions, Celine Dornier di IPR.VC, Antoine Bodet di AXIO Capital-Together Fund e Christopher Borde di Media & Entertainment Advisors.

La giornata si è aperta con la conferenza stampa 'Italy-France: a New Dialogue on European Audiovisual Policy', alla presenza del sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, dell'ambasciatrice di Francia in Italia Anne-Marie Descôtes, del direttore generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura Giorgio Carlo Brugnoni e del presidente del Cnc francese Gaëtan Bruel.

Nel corso dell'incontro è stata annunciata la costituzione di un nuovo gruppo di esperti italo-francese dedicato alle politiche europee per il cinema e l'audiovisivo, nell'ambito del programma di cooperazione sottoscritto dai ministeri della Cultura dei due Paesi ad Antibes il 25 giugno scorso. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione tra Italia e Francia sulle priorità strategiche europee e sulle politiche di sostegno alla competitività delle rispettive industrie cinematografiche e audiovisive.

A chiudere la mattinata è stato infine Roeg Sutherland di CAA Media Finance, che ha illustrato come i progetti audiovisivi vengono strutturati e finanziati nel mercato internazionale e quali sono gli elementi maggiormente considerati da investitori e acquirenti.

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audiovisivo finanziamento produzioni Italia MIA European Investment Hub
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