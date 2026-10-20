Peppone ospite dell'Adnkronos: "Della cucina amo le storie che ci sono dietro. La spesa è un atto politico, non partitico"

Dalle terre dimenticate del nonno alla tv, dalla missione umanitaria in Senegal al titolo di Ambasciatore della Cucina Italiana nel Mondo dal ministro Lollobrigida, fino all'amore per il Potenza Calcio: il conduttore, all'anagrafe Giuseppe Calabrese, volto di 'Linea Verde' e 'Camper', ospite dell'Adnkronos, racconta la sua visione dell'Italia, fatta di cultura dei territori. "L'agricoltore è un piccolo eroe, dobbiamo farlo sentire sacro", dice. E avverte: "Non sopporto l'invidia e l'arroganza, mi piace la frase '"Ti voglio bene'".