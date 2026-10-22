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Premio Tenco, Manuel Agnelli apre l'edizione 2026

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22 ottobre 2026 | 20.43
Redazione Adnkronos
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E' stato Manuel Agnelli ad aprire l'edizione 2026 del Premio Tenco, questa sera al Teatro Ariston di Sanremo. Il frontman degli Afterhours ha aperto la prima serata della rassegna dedicata alla musica d'autore interpretando 'Lontano, lontano' di Luigi Tenco, la canzone diventata la sigla del Premio e che viene interpretata ogni anno da un artista diverso, che viene svelato solo al momento dell'apertura del sipario. "Questa è una canzone che ascoltavo a casa. Ho cercato di farla come la cantava mio padre", ha detto Agnelli, raggiunto alla fine del brano dal conduttore della serata Neri Marcorè.

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