'Romanzo criminale' nuova opera lirica di Nicola Piovani al Maggio Fiorentino

"Romanzo criminale" è la nuova opera lirica di Nicola Piovani, su libretto di Giancarlo De Cataldo e con la regia di Massimo Popolizio: sarà in scena al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in prima assoluta venerdì 23 ottobre.

È stato un libro di culto, un caso letterario amatissimo dai lettori. Poi un film di successo diretto da Michele Placido e una serie televisiva popolarissima; ora diventa un’opera lirica. È Romanzo criminale, del giudice e scrittore Giancarlo De Cataldo, ispirato alla storia della banda della Magliana, commissionata dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino insieme alla Fondazione Musica per Roma al compositore Premio Oscar Nicola Piovani, chiamato anche a dirigerla. Lo spettacolo, con la regia di Massimo Popolizio e su libretto dello stesso De Cataldo, è ripreso in diretta proprio in occasione della prima assoluta e trasmesso da Rai Cultura con una minima differita su Rai3 da Firenze venerdì 23 ottobre alle ore 21.20 e in replica domenica 1° novembre, alle ore 8 su Rai 5. La regia televisiva è di Claudia De Toma, le scene di Margherita Palli, i costumi di Silvia Aymonino, le luci di Pasquale Mari. Le coreografie sono curate da Michele Abbondanza; le immagini portano la firma di Jacopo Stoppa. Protagonisti sul palco Vanessa Goikoetxea (Patrizia), Anthony Ciaramitaro (Dandi), Matteo Desole (Scialoia), Toni Nežić (Terribile), Carlo Raffaelli (Libanese), William Hernandez (Bufalo), Alberto Petracca (Freddo). Completano il cast Valentina Pernozzoli, Davide Zaccherini e Ilaria Monteverdi. Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Direttore del Coro, Lorenzo Fratini.

Dichiara Fabrizio Zappi, direttore di Rai Cultura: “Dare spazio e visibilità ai grandi spettacoli di prosa, d’opera e di musica sinfonica, è uno degli impegni più sentiti di Rai Cultura. La presenza di tre eccellenze del panorama letterario, musicale e teatrale italiano come De Cataldo, Piovani e Popolizio, conferisce alla prima assoluta di Romanzo criminale una straordinaria rilevanza. Per questo abbiamo scelto di proporlo in prima serata su Rai 3 la sera stessa della prima, il 23 ottobre, affinché il fascino di questo spettacolo possa raggiungere il pubblico più ampio possibile e trovare la risonanza che merita". “La trasmissione in diretta su Rai 3, in prima serata, di Romanzo criminale rappresenta un passaggio importante per il nostro teatro e, più in generale, per la diffusione dell’opera lirica - commenta il sovrintendente del Maggio, Carlo Fuortes - Portare un’opera nuova nelle case tutti gli italiani, attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, significa dare alla musica contemporanea e alla creatività dei nostri artisti l’opportunità di incontrare spettatori che non necessariamente frequentano i teatri d’opera. È una scelta che apprezziamo particolarmente anche perché riguarda una prima assoluta: un’opera nuova, che affronta una materia già profondamente radicata nell’immaginario collettivo, ma la rilegge attraverso il linguaggio e le possibilità espressive della musica e del teatro musicale. Scommettere su una nuova creazione e offrirle una platea televisiva così vasta è un segnale di fiducia nella capacità dell’opera di parlare al presente e di raggiungere pubblici diversi. Desidero per questo esprimere la mia gratitudine a Rai Cultura e a Fabrizio Zappi per aver creduto in questo progetto e aver scelto di trasmetterlo in diretta, in una fascia di grande ascolto. È una decisione che riconosce all’opera lirica la possibilità di essere un linguaggio vivo, capace di rinnovarsi e di trovare nuove occasioni di incontro con il pubblico.”