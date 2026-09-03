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'Temptation Island e poi...', due puntate speciali su Canale 5: le anticipazioni

L'appuntamento con Filippo Bisciglia e il docu-reality continua: ecco quando va in onda la prima delle due puntate speciali

Temptation Island - Canale 5
Temptation Island - Canale 5
03 settembre 2026 | 10.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Temptation Island torna su Canale 5 con un nuovo doppio appuntamento speciale dal titolo 'e poi... e poi...'. La prima puntata andrà in onda lunedì 7 settembre.

Sulla pagina Instagram ufficiale del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, è stato condiviso il video promo che anticipa alcuni dei momenti del nuovo doppio appuntamento, dedicato alle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island.

Tra questi, nel filmato si sente Bernadette pronunciare "hai cambiato idea?". Non è chiaro però a cosa si riferisca, e se la domanda sia legata alla proposta di matrimonio di Diamante. Spazio poi a Sara, impegnata in un confronto, presumibilmente con l'ex fidanzato Gabriele. Tra le anticipazioni, c'è anche Giovanni, pronto a vedere un filmato.

Le puntate speciali, insomma, promettono grandi sorprese e nuovi colpi di scena, ma per scoprirli bisognerà attendere la messa in onda su Canale 5 e l'annuncio della seconda data.

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