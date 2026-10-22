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Terremoto, Rodomonti: Short Attacks spazio per far scoprire i giovani talenti"

Carlo Rodomonti - (Adnkronos)
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22 ottobre 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
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"Il cinema permette di creare storie strutturate, significative, che possono lasciare il segno". Lo ha detto Carlo Rodomonti, Head of Marketing and Innovation di Rai Cinema, durante la presentazione di 'Short Attacks', la call per talenti del cortometraggio dedicata al decennale del sisma che ha colpito il Centro Italia, promossa da Cinecittà con Rai Cinema e struttura commissariale Sisma Centro Italia, presentata alla Festa del Cinema di Roma.

"Questo è uno spazio per i ragazzi per dimostrare il loro talento e farsi scoprire", ha spiegato Rodomonti. "C'è YouTube per farsi scoprire, ma questo è un modo molto più strutturato, professionale, perché permette l'incontro delle nuove generazioni con chi già lavora nel settore da anni e può dare un contributo prezioso. Per Rai Cinema è un'opportunità di crescita: avere contenuti preziosi fatti dai ragazzi per i ragazzi è un'occasione di arricchire la propria offerta, sia come Rai Cinema sia come RaiPlay, perché i corti, ne abbiamo già 10 selesioznati, andranno su RaiPlay e anche sul canale YouTube di Rai Cinema".

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