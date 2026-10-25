Un pareggio e una vittoria nelle due gare delle 15 dell'ottava giornata di Serie A. Spettacolare pareggio 4-4 tra l'Atalanta e il Frosinone e vittoria di misura 1-0 del Genoa di De Rossi sul Venezia.

Gara show a Bergamo dove è successo di tutto ma la formazione di Sarri e quella di Alvini escono con un punto a testa. Va meglio al Frosinone che consolida la propria classifica salendo a 14 punti, mentre i nerazzurri di Sarri, che comincia a vacillare, si portano a 10. Ciociari avanti già al 1' con Schmid che sfrutta un errore enorme di Ederson che di fatto gli regala un assist involontario con l'austriaco che batte Carnesecchi. L'austriaco trova il suo primo gol in A e poi anche la sua prima doppietta al 17', ma nel mezzo arriva anche il momentaneo pareggio di Krstovic al 14'. Il Frosinone gioca bene, ma l'Atalanta cresce e la ribalta entro la fine del primo tempo con i gol di Ederson al 33' dal dischetto e ancora di Krstovic al 45'. Nella ripresa il Frosinone la pareggi al 48' con Calò per poi subire ancora il nuovo vantaggio nerazzurro al 50' con Elmas. Finale all'attacco per gli ospiti che trovano il pareggio all'82' con Terzic e sfiorano la vittoria in almeno altre tre occasioni dove è bravo Carnesecchi.

Il Genoa, invece, si impone 1-0 sul Venezia a Marassi, trovando la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche e conquistando tre punti pesanti per la classifica, con la squadra di De Rossi che si porta a quota 7 punti, mentre il Venezia di Nicola incassa la quarta sconfitta in altrettante trasferte, la prima sotto la sua gestione, e resta ultimo con 3 punti. A decidere una sfida molto tesa il gol al 25' del primo tempo di Ellertsson con un gran tiro da fuori area. Nel secondo tempo il Venezia ci prova e sfiora in più di una occasione il gol del pareggio, ma la difesa rossoblù tiene.