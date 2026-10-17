La squadra di Palladino passa in vantaggio con Pobega, la capolista ribalta tutto con le reti di Thuram, Carlos Augusto e Bonny

L'Inter rimonta (ancora) e non si ferma. La squadra di Chivu batte il Bologna in trasferta 3-1 e vola in testa alla classifica della Serie A da sola, almeno per una notte. Al Dall'Ara, le reti di Marcus Thuram (nel primo tempo), Carlos Augusto e Bonny (entrambe nella ripresa) rispondono all'iniziale vantaggio di Pobega, regalando a Chivu la sesta vittoria in campionato.

Bologna-Inter 1-3

Gara divertente e ricca di spunti al Dall'Ara. Al 10' apre i giochi Pobega, che approfitta di un errore in costruzione della difesa nerazzurra, penetra in area palla al piede e batte Martinez per l'1-0. Poi, poco prima dell'intervallo, arriva il pari di Thuram con un colpo di testa da nove puro su cross al bacio di Barella.

Nella ripresa, Chivu cambia assetto e la vince con le sostituzioni: al 69' è Carlos Augusto, entrato pochi secondi prima, a griffare il vantaggio da due passi su assist di Zielinski. All'83', il guizzo di Bonny mette in cassaforte il risultato e proietta l'Inter sempre più al primo posto . Al momento in solitaria, a 19 punti, in attesa di Juve-Lazio di domani.

Nella prossima giornata di campionato, il Bologna sarà impegnato a Cagliari sabato 24 ottobre alle 15. L'Inter ospiterà la Fiorentina a San Siro domenica 25 ottobre alle 12:30.