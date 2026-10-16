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Boris Becker difende Zverev: "Critiche sono sciocchezze, portategli rispetto"

L'ex tennista tedesco ha ricordato i traguardi raggiunti dal connazionale in stagione

Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
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16 ottobre 2026 | 10.20
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Boris Becker difende Alexander Zverev. L'ex tennista tedesco, oggi allenatore, ha parlato di quello che è destinato a diventare il nuovo numero uno del mondo, grazie all'infortunio di Jannik Sinner che lo terrà lontano dai campi per il resto della stagione.

Zverev, che ha vinto i primi due Slam della carriera imponendosi a Roland Garros e US Open, è stato fortemente criticato perché, secondo i suoi detrattori, è riuscito a trionfare soltanto scontrandosi con avversari di qualità inferiore: "Sono totali sciocchezze", ha detto Becker nel podcast condotto da Andrea Petkovic, "lui può battere soltanto chi si trova davanti, non è colpa sua se gli altri si sono infortunati o sono stati eliminati", ha continuato lanciando una velata frecciata ad Alcaraz e Sinner.

"Zverev ha vinto due Slam in stagione, giocato tre finali consecutive ed era arrivato a servire per il match nella semifinale in Australia contro Alcaraz", ha ricordato Becker, "la gente deve finalmente riconoscergli il rispetto che merita".

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