Boris Becker difende Alexander Zverev. L'ex tennista tedesco, oggi allenatore, ha parlato di quello che è destinato a diventare il nuovo numero uno del mondo, grazie all'infortunio di Jannik Sinner che lo terrà lontano dai campi per il resto della stagione.

Zverev, che ha vinto i primi due Slam della carriera imponendosi a Roland Garros e US Open, è stato fortemente criticato perché, secondo i suoi detrattori, è riuscito a trionfare soltanto scontrandosi con avversari di qualità inferiore: "Sono totali sciocchezze", ha detto Becker nel podcast condotto da Andrea Petkovic, "lui può battere soltanto chi si trova davanti, non è colpa sua se gli altri si sono infortunati o sono stati eliminati", ha continuato lanciando una velata frecciata ad Alcaraz e Sinner.

"Zverev ha vinto due Slam in stagione, giocato tre finali consecutive ed era arrivato a servire per il match nella semifinale in Australia contro Alcaraz", ha ricordato Becker, "la gente deve finalmente riconoscergli il rispetto che merita".