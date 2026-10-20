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Cahill-Sinner ancora insieme? Il messaggio criptico del coach sui social

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Negli ultimi giorni, l'allenatore australiano ha postato alcuni contenuti con riferimento al fuoriclasse azzurro. Una risposta alle ricorrenti voci di addio?

Sinner e Cahill - IPA
Sinner e Cahill - IPA
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20 ottobre 2026 | 10.40
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Il mondo del tennis se lo chiede da tempo: Darren Cahill sarà ancora l'allenatore di Jannik Sinner? Il super coach, che ha costruito parte delle fortune del numero uno del tennis mondiale, sarà ancora al suo fianco per accompagnarlo in nuovi successi? In questi giorni, in cui si rincorrono le voci su una possibile separazione a fine stagione, Cahill è tornato a farsi vivo sui social. Tra foto e messaggi criptici, che hanno dato il via a una serie di commenti degli appassionati.

Solo un paio di giorni fa, Cahill aveva postato per esempio una foto su un campo da golf, passione condivisa con Jannik. La curiosità? Sul carrello, accanto al borsone, Darren aveva piazzato una volpe di peluche ben in vista. Un 'indizio social'? Di sicuro, un chiaro rimando al suo allievo, lontano dai campi nelle ultime settimane per recuperare al meglio dal fastidioso infortunio al ginocchio che lo ha costretto anche alla fine anticipata della stagione.

Cahill, nuovo messaggio social a Sinner

Non solo. Nelle ultime ore, a fare il giro del web è stato il messaggio inviato a Cahill da un utente sui social, l'89enne nonno Antonio, che ha postato la foto di un abbraccio tra Sinner e il coach, lodando il loro sodalizio vincente: "Questa foto mostra una relazione serena che cerca un possibile futuro insieme. Fin dall'incidente (l'infortunio di Jannik) i giornali, senza alcun motivo, hanno parlato di come non ci fosse più affetto tra voi due. I vostri fan - ha aggiunto l'utente - non credono a queste notizie. Finché non parlerete voi stessi, non ci crederemo".

Un messaggio sentito, a cui Cahill ha risposto con l'emoji di un abbraccio. Un commento sintetico, nel suo stile. In attesa di dare chiarimenti ulteriori sul suo futuro e dire a tutti se sarà ancora accanto a Jannik. I tifosi aspettano.

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