Champions League, il Como vuole un’altra serata da sogno al Sinigaglia: lariani avanti con il Manchester United, a 2.30 su Sisal.it

Dopo il ko col Feyenoord, il Como si rituffa nella fase-campionato di Champions League e, per la terza giornata, al Sinigaglia arriva un pezzo da novanta, il Manchester United, per un’altra serata da sogno. Il club inglese è reduce dal ko contro l'Atletico Madrid dello scorso turno europeo e non sta affatto brillando in Premier League, ma è imbattuto nelle ultime 6 trasferte di Champions giocate in Italia, con l’ultima sconfitta che risale a quasi 20 anni fa (0-3 a San Siro contro il Milan). Il Como ha perso solo una gara in casa da febbraio e, per gli esperti Sisal, ci sono buone possibilità di allungare la striscia positiva: la squadra di Fabregas è infatti favorita a 2,30, si sale a 2,90 per il siccesso degli inglesi che quest’anno non hanno ancora mai vinto in trasferta, il pareggio è a 3,60. Sette gol nelle ultime cinque gare, con una media di 1,4 reti a partita, testimoniano la potenza offensiva della squadra lariana, ma anche lo United è andato a segno in 7 delle prime 9 gare ufficiali: l’ipotesi di vedere entrambe segnare è a 1,45, con lo spettacolo assicurato dall’Over 2,50 a 1,52. Ancora fuori Diao e Kean, Douvikas sarà ancora l'unica punta vera a disposizione di Fabregas: 2 gol in 2 presenze per l’attaccante greco che può andare a segno per la terza volta a 2,50. Nei Red Devils, Carrick si affida a Matheus Cunha, il cui gol è a 3,50.

A zero punti, dopo le sconfitte contro il Real Madrid e il Club Brugge, l’Inter deve assolutamente arricchire il suo bottino Champions con una vittoria per non compromettere il cammino europeo. A San Siro arriva lo Shakhtar Donetsk che, invece, si presenta con quattro punti, frutto del pareggio col PSV Eindhoven e della vittoria sull'AEK Atene. Gli esperti Sisal sono dalla parte dei nerazzurri, favoritissimi a 1,19, nonostante siano ancora imbattuti in trasferta, il successo degli ucraini a San Siro sale a 14 volte la posta, a 7,50 il pareggio. Scelte obbligate in attacco per Chivu che, con Lautaro Martinez ancora out, schiera ancora la coppia Pio Esposito - Thuram: l’attaccante francese è l’uomo più in forma del momento, con ben due gol di fila in campionato, ma entrambi hanno ottime chance di finire sul tabellino marcatori, a 1,75. Ottima notizia per i nerazzurri è Il rientro di Hakan Calhanoglu in cabina di regia, che potrebbe tornare da protagonista nel match con un gol o un assist, ipotesi a 1,80. Negli ospiti occhi puntati sull’attaccante venezuelano Gleiker Mendoza, in gol in entrambi i primi match del girone di Champions, in gol a 7,50, a 4,50 la rete dell’unica punta Kaua Elias.