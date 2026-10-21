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Barella: "Non so se la vittoria è meritata al 100% ma abbiamo dato tutto quello che avevamo"

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Il centrocampista nerazzurro: "La Champions è un sogno ma vogliamo che diventi un obiettivo"

Nicolò Barella - Afp
Nicolò Barella - Afp
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21 ottobre 2026 | 23.26
Alberto Tomasi
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"Sappiamo che ogni partita in Champions è difficile. Lo Shakhtar ha dimostrato di essere squadra di qualità con gente che va forte, di ritmo e intensità. Avevamo bisogno di questa vittoria, parliamoci chiaro; giocare bene è bello ma serve finalizzare, non so se è meritata al 100% ma ci abbiamo messo tutto quello che avevamo". Così il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella commenta la sofferta vittoria per 1-0 sullo Shakhtar Donetsk nella terza giornata della fase campionato di Champions League. "Quando sei spalle al muro qualcosa devi fare. Quando sei in dieci è uno svantaggio abbastanza grosso nel calcio di oggi, noi però abbiamo sfruttato le ripartenze e segnato con Carlos Augusto al quale faccio i complimenti -aggiunge Barella al microfono di Sky Sport-. La Champions è un sogno ma vogliamo che diventi un obiettivo, cercheremo di farlo diventare un obiettivo con tutto quello che abbiamo".

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