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Champions League, oggi Napoli-Bodo Glimt 0-0 - Diretta

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Gli azzurri ospitano i norvegesi al Maradona in un match della terza giornata della fase campionato

Massimiliano Allegri - Ipa/Fotogramma
Massimiliano Allegri - Ipa/Fotogramma
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20 ottobre 2026 | 20.10
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Napoli. Oggi, martedì 20 ottobre, gli azzurri ospitano al 'Maradona' il Bodo Gllimt in un match valido per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Gli azzurri sono reduci dalle sconfitte contro Arsenal e Villarreal nelle prime due uscite europee e stanno vivendo un momento particolarmente negativo acuito dal ko di sabato scorso contro il Venezia, nell'ultimo turno di Serie A. I norvegesi arrivano invece dal successo per 1-0 contro il Borussia Dortmund nell'ultima gara di coppa, dopo il ko all'esordio contro il Bayern Monaco.

Nella quarta giornata di Champions League il Bodo Glimt ospiterà il Lille, mentre il Napoli affronterà il Porto in trasferta.

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Champions League Napoli Bodo Glimt
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