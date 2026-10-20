La massima competizione europea torna in campo con la terza giornata
Torna in campo la Champions League. Oggi, martedì 20 ottobre, la massima competizione europea è di nuovo protagonista - in diretta tv e streaming - con la terza giornata. Occhi puntati sulla Roma, che all'Olimpico, dopo aver subito la rimonta del Real Madrid, ospita lo Slovan Bratislava per andare a caccia di punti pesanti per la classifica, visto che i giallorossi sono fermi a quota 1 dopo il pareggio dell'esordio contro il Fenerbahce. Ancora a zero invece il Napoli, che al Maradona sfida il Bodo/Glimt. In campo anche Liverpool, Manchester City e Atletico Madrid e il big match tra Paris Saint-Germain e Barcellona.
Ecco tutte le partite in programma oggi, martedì 20 ottobre:
Alle ore 18.45
Fenerbahce-Slavia Praga
Sabah-Dortmund
Alle ore 21
Psg-Barcellona
Liverpool-Villarreal
Manchester City-Aek Atene
Roma-Slovan Bratislava
Porto-Psv
Napoli-Bodo/Glimt
Stoccarda-Atletico Madrid
Le partite di oggi di Champions League saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match saranno visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.