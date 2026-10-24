Il tennista romano (n.6 del mondo e testa di serie numero uno del tabellone) arriva dal successo in rimonta su Brandon Nakashima con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, mentre il carrarino (n.26 Atp e sesto favorito del seeding) si è imposto dopo una battaglia lunga tre ore e mezza contro Luca Van Assche con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (7-9), 6-4.

Chi vincerà la sfida troverà in finale il vincente del confronto tra Tommy Paul e Taylor Fritz, attualmente in corso. La sfida tra Cobolli e Musetti, così come tutte le partite dell'ATP 250 di Lione, sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.