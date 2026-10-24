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Atp Lione, oggi derby in semifinale tra Cobolli e Musetti - Diretta

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Il romano e il carrarino si sfidano nel penultimo atto del torneo francese: in palio c'è la qualificazione alla finalissima

Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli - Ipa
Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli - Ipa
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24 ottobre 2026 | 15.52
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si sfidano nel torneo Atp di Lione nella sedicesima semifinale tutta italiana nel circuito Atp nell'era Open. Un confronto quasi inedito tra i due, visto che l'unico precedente risale agli Us Open della scorsa stagione, ma il successo per il carrarino arrivò per il ritiro del romano nell'ultimo parziale del terzo set.

Ad ogni modo Cobolli giocherà la sua decima semifinale Atp, la sesta della stagione, la prima sul duro indoor, mentre Musetti, giocherà la sua 26esima nel circuito maggiore, la seconda del 2026.

Il tennista romano (n.6 del mondo e testa di serie numero uno del tabellone) arriva dal successo in rimonta su Brandon Nakashima con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, mentre il carrarino (n.26 Atp e sesto favorito del seeding) si è imposto dopo una battaglia lunga tre ore e mezza contro Luca Van Assche con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (7-9), 6-4.

Chi vincerà la sfida troverà in finale il vincente del confronto tra Tommy Paul e Taylor Fritz, attualmente in corso. La sfida tra Cobolli e Musetti, così come tutte le partite dell'ATP 250 di Lione, sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

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