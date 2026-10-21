circle x black
Cerca nel sito
 

Champions, oggi Como-Manchester United: orario, probabili formazioni e dove vederla

sponsor

La squadra di Fabregas ospita gli inglesi nella terza giornata della fase campionato

Cesc Fabregas - Ipa/Fotogramma
Cesc Fabregas - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 06.42
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Como torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la squadra di Cesc Fabregas ospita il Manchester United allo stadio Sinigaglia nella terza giornata della fase campionato. Nelle prime due partite i lariani hanno sconfitto 4-1 il Lipsia in casa e perso 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord. Anche i Red Devils hanno tre punti in classifica, frutto della vittoria all'esordio per 4-0 sugli azeri del Sabah a Old Trafford. Sette giorni fa la squadra di Michael Carrick è stata invece battuta 2-0 a Madrid dall'Atletico. Tra due settimane il Como giocherà in trasferta con il Lens, mentre il Manchester United ospiterà la Roma.

Como-Manchester United, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Como-Manchester United, in campo alle 18.45:

Como: Sánchez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Kaiki, Baturina, Paz; Douvikas.

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Diallo, Tielemans, Fernandes; Mbeumo.

Como-Manchester United, dove vederla

Como-Manchester United, gara valida per il terzo turno della fase campionato di Champions League, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
como
Vedi anche
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro
La preghiera dei soldati prima della battaglia, le immagini dall'Ucraina
'Che spettacolo l'Italia!', cinema protagonista del nuovo spot del ministero del turismo - Video
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza