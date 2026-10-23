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Formula 1, oggi prove libere Gp Usa: orario e dove vederle in tv

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Si riparte dalla vittoria di Verstappen a Singapore con Antonelli che si gioca un primo match point per il titolo

Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
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23 ottobre 2026 | 12.04
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna la Formula 1 con le prove libere del Gp degli Stati Uniti a Austin. Oggi, venerdì 23 ottobre, il Circus torna in pista sul circuito texano a due settimane dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp di Singapore. Sulla pista asiatica l'olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli con la Mercedes.

In testa al Mondiale piloti c'è Antonelli con 340 punti, +102 sul compagno di squadra George Russell con l'emiliano che si gioca un primo match point per aggiudicarsi il titolo mondiale con 5 gare d'anticipo. Ecco il programma, gli orari e dove vedere gli appuntamenti odierni del Gp degli Stati Uniti in tv e streaming.

Gp Usa, orario prove libere

Ecco il programma e gli orari del Gran Premio degli Stati Uniti oggi, venerdì 23 ottobre:

Ore 19.30: Prove Libere

Ore 23: Qualifiche Sprint.

Gp Usa, dove vedere le prove libere in tv

Le prove libere del Gp degli Stati Uniti di oggi, venerdì 23 ottobre, verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport. Gli appuntamenti odierni del Gran Premio degli Stati Uniti saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
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