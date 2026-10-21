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Milan, altro infortunio. Si ferma Ramos

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Sovraccarico al polpaccio per l'attaccante

Gonzalo Ramos - (Ipa)
Gonzalo Ramos - (Ipa)
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21 ottobre 2026 | 14.55
LETTURA: 1 minuti

Arrivano altre brutte notizie per il Milan. Dopo lo stop di Chukwueze (nel pomeriggio gli esami per stabilire i tempi di recupero), nell'allenamento di questa mattina si è fermato Gonzalo Ramos a causa di un problema avvertito al polpaccio, un imprevisto fisico che lo esclude dai disponibili per la sfida europea.

L'attaccante portoghese ha lasciato il centro sportivo prima del termine dell'allenamento e si sottoporrà nella giornata di domani ad accertamenti strumentali approfonditi per stabilire l'esatta entità del danno.

Lo staff medico rossonero attende gli esami per valutare se si tratti di un semplice affaticamento muscolare o se le visite evidenzieranno una lesione capace di allungare i tempi di recupero.

Adesso toccherà al giovane Camarda guidare l'attacco rossonero in Europa League a meno che Amorim non provi qualche strada alternativa anche per il campionato. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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