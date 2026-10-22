Napoli, Vergara recuperato

Buone notizie per mister Massimiliano Allegri in vista della sfida di campionato tra Napoli e Roma in programma sabato alle ore 18 al Maradona.

Il tecnico azzurro infatti potrà contare anche su Antonio Vergara, che ha ormai smaltito la lesione distrattiva al polpaccio rimediata a inizio ottobre in Nazionale azzurra e oggi ha lavorato regolarmente in campo con i compagni a Castelvolturno. Vergara dunque può considerarsi abile e arruolabile per il match con i giallorossi, sarà convocato e inizialmente si accomoderà in panchina.

Fantacalcio.it per Adnkronos