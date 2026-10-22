Tempi più lunghi per il recupero di Gudmundsson

Rischiano di allungarsi i tempi di recupero di Albert Gudmundsson: il giocatore islandese sta facendo i conti con un problema alla spalla destra e rispetto alle previsioni iniziali difficilmente tornerà in campo e inizio novembre.

Il callo osseo non si sarebbe ancora formato, l'ex Genoa dovrebbe tornare in campo solamente dopo la sosta per le nazionali di metà novembre.

Non una buona notizia per Gattuso, già costretto a fare a meno di Adam Marusic e Nicolò Rovella mentre contro il Parma dovrebbe rientrare tra i convocati Matteo Cancellieri. Si avvicina anche la prima stagionale di Cataldi, pronto a fare staffetta con Belahyane in vista del turno infrasettimanale.

Fantacalcio.it per Adnkronos