circle x black
Cerca nel sito
 

Galatasaray, Leao entra in campo e viene sostituito dopo 16 minuti: cos'è successo

Il portoghese entra al 61' della partita contro il Genclerbirligi Ankara, poi è richiamato in panchina al 77'

Leao - IPA
Leao - IPA
Segui Adnkronos su Google
17 ottobre 2026 | 22.01
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Continua il momento no di Rafael Leao al Galatasaray. L'ex attaccante del Milan, passato ai turchi in estate, fin qui non si è calato benissimo nella nuova avventura a Istanbul. E oggi, nella partita di Super Lig contro il Genclerbirligi Ankara, è stato ancora protagonista in negativo. Stavolta, con tanta sfortuna.

Leao entra in campo e viene sostituito

Cos'è successo? Dopo la prestazione incolore contro il Barcellona in Champions League, Leao si è partito dalla panchina nella gara di campionato odierna. L'allenatore del Galatasaray Buruk lo ha poi mandato in campo intorno all'ora di gioco, per cercare di dare una svolta a una partita bloccata sullo 0-0. La sua gara è durata però solo 16 minuti: al 77', Leao è stato richiamato in panchina dal tecnico per fare posto a Gul, autore pochi minuti dopo del gol vittoria.

Se all'inizio si ipotizzava una scelta tecnica, le smorfie di disappunto sul volto del portoghese hanno dato qualche indizio in più e al termine della gara è stato chiarito il mistero. Leao è stato sostituito per un infortunio, un fastidioso problema all'inguine. Un ulteriore intoppo in questi primi mesi in Turchia per l'ex attaccante del Milan.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Leao
Vedi anche
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza