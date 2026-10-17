Continua il momento no di Rafael Leao al Galatasaray. L'ex attaccante del Milan, passato ai turchi in estate, fin qui non si è calato benissimo nella nuova avventura a Istanbul. E oggi, nella partita di Super Lig contro il Genclerbirligi Ankara, è stato ancora protagonista in negativo. Stavolta, con tanta sfortuna.

Leao entra in campo e viene sostituito

Cos'è successo? Dopo la prestazione incolore contro il Barcellona in Champions League, Leao si è partito dalla panchina nella gara di campionato odierna. L'allenatore del Galatasaray Buruk lo ha poi mandato in campo intorno all'ora di gioco, per cercare di dare una svolta a una partita bloccata sullo 0-0. La sua gara è durata però solo 16 minuti: al 77', Leao è stato richiamato in panchina dal tecnico per fare posto a Gul, autore pochi minuti dopo del gol vittoria.

Se all'inizio si ipotizzava una scelta tecnica, le smorfie di disappunto sul volto del portoghese hanno dato qualche indizio in più e al termine della gara è stato chiarito il mistero. Leao è stato sostituito per un infortunio, un fastidioso problema all'inguine. Un ulteriore intoppo in questi primi mesi in Turchia per l'ex attaccante del Milan.