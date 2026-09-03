"Partenza in ultima posizione a Monza? Non è il massimo prendere penalità nel Gp di casa, ma guardiamo al campionato. Punterò alla top 5". Kimi Antonelli è sereno, sorride e ha le idee chiare in vista del Gran Premio d'Italia. In un incontro con i giornalisti italiani prima del Gp Monza, a cui ha preso parte l’Adnkronos, il leader del Mondiale di Formula 1 ha raccontato le sue sensazioni. Tra aspettative, ricordi, aneddoti e l'atteso 'derby' con le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Antonelli: "Partenza da ultimo a Monza? Punto la top 5"

Il pilota della Mercedes scatterà dall’ultima posizione della griglia a causa di una penalità per la sostituzione della power unit: "È una delle piste migliori dove farlo, qui si può recuperare di più. Meglio cambiare tutto ora e poi non avere problemi, si spera". Antonelli spiega che, nella scelta, la Mercedes "ha guardato a quanto sia facile sorpassare, c’è un sistema che dice quando è più importante il passo gara o la qualifica. Per quanto mi dispiaccia, non mi sono lamentato e anche io ho detto sì. Qui conta il passo gara, tra poco porteremo aggiornamenti e loro sono confidenti che la macchina guadagnerà abbastanza". Per il bolognese, sarà un Gran Premio senza nulla da perdere: "Meno pressione? Sicuramente. Sarà un weekend un po’ strano, perché è la gara di casa ma sai già che parti ultimo. Credo che ciò mi consentirà di divertirmi ancora di più e guidare spensierato. Anche se non volevo partire ultimo, ci mancherebbe. Avrei preferito la pole".

Antonelli: "Derby con la Ferrari? Tifo pazzesco"

Antonelli, al comando della classifica piloti del Mondiale di Formula 1, vivrà un vero derby con la Ferrari: "Credo che il tifo sia gigantesco. Per i tifosi non sarà facile. In questo weekend la Ferrari sarà molto forte, mi aspetto una gara tirata". Poi, spazio ai ricordi: "A Monza ne ho tanti. Qui sono stato annunciato, qui ho fatto il primo podio in F4 nel 2021, è un circuito che mi sta a cuore. Il punto che preferisco? L’Ascari è la curva più bella, la macchina si muove tanto con il cordolo di destra così scivoloso... Non farà facile con tutta questa potenza". Il bolognese torna a Monza dopo la prima esperienza in Formula 1 dell'anno scorso: "Mi saprò gestire molto meglio, soprattutto a livello di energie. L’anno scorso non mi sono preso molto tempo per me. Sarà un weekend diverso, ci focalizzeremo un po’ di più su prove di set-up". Un commento anche sul Trofeo Pirelli, che andrà al vincitore della gara di domenica: la coppa presenta quest'anno una forma particolare, con riferimento a un gesto ripetuto che rappresenta la fatica di una vittoria conquistata un giro dopo l'altro: "Pensavo fosse fake all’inizio - sorride Kimi - poi ho visto che era vero. È particolare, molto bello, l’idea è figa. In ogni caso, spero di riuscire a prenderlo. Voglio portarmelo a casa".

In chiusura, spazio a qualche suggestione sull’ipotesi di Imola come ultimo Gran Premio della stagione, se dovessero saltare le gare di Qatar e Abu Dhabi per le tensioni in Medio Oriente: “Sarebbe molto bello, mi piacerebbe anche se non so come sarà il meteo in Emilia a dicembre. Imola è la mia gara di casa, in assoluto. Vediamo come evolve la situazione, è una bella possibilità". Per pensarci, ci sarà tempo.