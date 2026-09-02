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Gp Monza, la promessa di Hamilton e Leclerc: "Qui per vincere"

I due piloti della Ferrari abbracciano i tifosi della Rossa a Milano, in Piazza Duomo: "Abbiamo un obiettivo..."

Hamilton e Leclerc - IPA
Hamilton e Leclerc - IPA
02 settembre 2026 | 18.53
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

"Monza è sempre una gara veloce, lo scorso anno non avevamo la macchina per vincere. Quest'anno...". Lewis Hamilton fa sognare i tifosi della Ferrari a Milano, in vista del Gp di Monza del prossimo weekend. Oggi, mercoledì 2 settembre, il campione britannico ha incontrato - insieme a Charles Leclerc - migliaia di sostenitori della Rossa a Milano, durante l'evento 'Drive to Monza' in Piazza Duomo. Una marea rossa che ha dato una spinta in più al Cavallino verso il Gran Premio d'Italia.

Gp Monza, la carica di Hamilton e Leclerc

"Guardo avanti perché abbiamo un obiettivo, riportare la Ferrari al vertice. Spero che in questo weekend si possa lottare per la vittoria" ha detto Hamilton, accendendo le speranze dei tifosi.

Stesse aspettative per Leclerc: "Grazie ragazzi per l'amore che ci date, faremo di tutto per rendervi felici in questo weekend. Superare Schumi per numero di vittorie in Ferrari? Lui è leggenda e rappresenta per tutti qualcosa di speciale. Mi faceva sognare da piccolo, sarà per sempre una leggenda".

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Ferrari Hamilton Leclerc Gp Monza
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